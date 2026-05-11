Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Jupiler Pro League worstelt dit seizoen met een opvallend probleem: een tekort aan efficiënte doelpuntenmakers. Slechts een beperkt aantal spitsen haalt dubbele cijfers. Ex-Rode Duivel Kevin Vandenbergh wil zijn ervaring gebruiken om de nieuwe generatie aanvallers beter te maken.

Te weinig spitsen met scorend vermogen in de Jupiler Pro League

De Jupiler Pro League kampt dit seizoen met een opvallende statistiek: het aantal echte doelpuntenmakers is laag. Volgens cijfers uit de competitie hebben slechts elf spelers minstens tien doelpunten gescoord.

Dat staat in schril contrast met vroeger. In het seizoen 2002-2003 waren er bijna 30 spelers die die grens haalden. De daling in scorend vermogen roept vragen op over de ontwikkeling van spitsen in het Belgische voetbal.

De discussie gaat niet alleen over cijfers, maar ook over de rol van moderne aanvallers. Spitsen worden vaker gevraagd om mee te voetballen, druk te zetten en combinatiespel te ondersteunen, waardoor hun pure afwerking soms minder scherp lijkt.

Kevin Vandenbergh ziet kansen voor verbetering

Ex-Rode Duivel Kevin Vandenbergh, vandaag trainer bij Wezel Sport, volgt de evolutie in de Belgische competitie met interesse. In een interview met Gazet van Antwerpen benadrukt hij dat hij zijn ervaring als spits graag zou doorgeven.

Vandenbergh staat bekend als een pure afwerker tijdens zijn spelerscarrière en ziet vooral in jonge aanvallers nog veel groeimarge. Hij verwijst daarbij onder andere naar Nacho Ferri van KVC Westerlo als voorbeeld van een talentvolle spits met potentieel.

Lees ook... 🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

“Zo’n Nacho Ferri, daar zou ik heel graag mee aan de slag gaan”, klinkt het. Volgens Vandenbergh beschikt Ferri over sterke fysieke kwaliteiten en een goed spelinzicht, maar kan hij nog stappen zetten in de afwerking.

Werkpunten voor moderne spitsen

Volgens Vandenbergh ligt het grootste werkpunt bij jonge aanvallers in de efficiëntie voor doel. Waar vroeger vooral de afwerking centraal stond, wordt vandaag meer gevraagd van een complete aanvaller.

De ex-Rode Duivel wijst erop dat veel spitsen wel kansen creëren of in het spel betrokken zijn, maar te weinig scoren. Dat maakt het verschil tussen een goede en een beslissende spits.
Interesse in rol als spitsentrainer

Vandenbergh staat open voor een nieuwe uitdaging binnen het Belgische voetbal. Hij gaf aan dat hij een functie als spitsentrainer zeker zou overwegen, mocht die zich aanbieden. “Als Westerlo mij een job aanbiedt als spitsentrainer, dan zal ik dat zeker overwegen”, verklaarde hij. Wel benadrukt hij dat er al gesprekken zijn geweest met Oud-Heverlee Leuven, maar nog niet met Westerlo zelf.

Momenteel is Vandenbergh actief als hoofdtrainer bij Wezel Sport. Die job wil hij niet zomaar opgeven. Integendeel, hij ziet zijn huidige functie als een belangrijk leerproces in zijn trainerscarrière.

Hij benadrukt dat de club een mooi traject aan het opbouwen is en dat hij zich daar verder wil ontwikkelen. Een combinatie van beide functies sluit hij daarom niet uit.

Toekomst in het Belgische topvoetbal

Op langere termijn sluit Vandenbergh een terugkeer naar het hoogste niveau niet uit. Hij ziet een toekomst waarin hij deel kan uitmaken van een technische staf in de Jupiler Pro League.

Volgens hem is het belangrijk om stap voor stap te groeien als coach en ervaring op te doen in verschillende rollen. Zijn ambitie blijft duidelijk: een rol spelen in de ontwikkeling van Belgische spitsen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Kevin Vandenbergh
Nacho Ferri

Meer nieuws

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

08:38
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

09:20
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

09:32
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

09:00
Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

07:54
De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

08:15
6
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

07:20
4
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

06:30
Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

23:00
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg Reactie

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

22:10
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
7
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

22:00
5
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
3
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
7
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
1
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
43
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
7
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
6
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
29
Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
8
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
2
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt Boktor Boktor over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Impala Impala over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Dan the Man Dan the Man over Union SG - KV Mechelen: 3-0 MALYNWA MALYNWA over 🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Impala Impala over Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe? franchi franchi over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is franchi franchi over 📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG' TIGERMANIA TIGERMANIA over Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved