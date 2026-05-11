Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Te weinig spitsen met scorend vermogen in de Jupiler Pro League

De Jupiler Pro League kampt dit seizoen met een opvallende statistiek: het aantal echte doelpuntenmakers is laag. Volgens cijfers uit de competitie hebben slechts elf spelers minstens tien doelpunten gescoord.

Dat staat in schril contrast met vroeger. In het seizoen 2002-2003 waren er bijna 30 spelers die die grens haalden. De daling in scorend vermogen roept vragen op over de ontwikkeling van spitsen in het Belgische voetbal.

De discussie gaat niet alleen over cijfers, maar ook over de rol van moderne aanvallers. Spitsen worden vaker gevraagd om mee te voetballen, druk te zetten en combinatiespel te ondersteunen, waardoor hun pure afwerking soms minder scherp lijkt.

Kevin Vandenbergh ziet kansen voor verbetering

Ex-Rode Duivel Kevin Vandenbergh, vandaag trainer bij Wezel Sport, volgt de evolutie in de Belgische competitie met interesse. In een interview met Gazet van Antwerpen benadrukt hij dat hij zijn ervaring als spits graag zou doorgeven.

Vandenbergh staat bekend als een pure afwerker tijdens zijn spelerscarrière en ziet vooral in jonge aanvallers nog veel groeimarge. Hij verwijst daarbij onder andere naar Nacho Ferri van KVC Westerlo als voorbeeld van een talentvolle spits met potentieel.



“Zo’n Nacho Ferri, daar zou ik heel graag mee aan de slag gaan”, klinkt het. Volgens Vandenbergh beschikt Ferri over sterke fysieke kwaliteiten en een goed spelinzicht, maar kan hij nog stappen zetten in de afwerking.

Werkpunten voor moderne spitsen

Volgens Vandenbergh ligt het grootste werkpunt bij jonge aanvallers in de efficiëntie voor doel. Waar vroeger vooral de afwerking centraal stond, wordt vandaag meer gevraagd van een complete aanvaller.

De ex-Rode Duivel wijst erop dat veel spitsen wel kansen creëren of in het spel betrokken zijn, maar te weinig scoren. Dat maakt het verschil tussen een goede en een beslissende spits.

Interesse in rol als spitsentrainer

Vandenbergh staat open voor een nieuwe uitdaging binnen het Belgische voetbal. Hij gaf aan dat hij een functie als spitsentrainer zeker zou overwegen, mocht die zich aanbieden. “Als Westerlo mij een job aanbiedt als spitsentrainer, dan zal ik dat zeker overwegen”, verklaarde hij. Wel benadrukt hij dat er al gesprekken zijn geweest met Oud-Heverlee Leuven, maar nog niet met Westerlo zelf.

Momenteel is Vandenbergh actief als hoofdtrainer bij Wezel Sport. Die job wil hij niet zomaar opgeven. Integendeel, hij ziet zijn huidige functie als een belangrijk leerproces in zijn trainerscarrière.

Hij benadrukt dat de club een mooi traject aan het opbouwen is en dat hij zich daar verder wil ontwikkelen. Een combinatie van beide functies sluit hij daarom niet uit.

Toekomst in het Belgische topvoetbal

Op langere termijn sluit Vandenbergh een terugkeer naar het hoogste niveau niet uit. Hij ziet een toekomst waarin hij deel kan uitmaken van een technische staf in de Jupiler Pro League.

Volgens hem is het belangrijk om stap voor stap te groeien als coach en ervaring op te doen in verschillende rollen. Zijn ambitie blijft duidelijk: een rol spelen in de ontwikkeling van Belgische spitsen.