Laatste wens van Michiel Vandeweert gaat in vervulling in Cegeka Arena

KRC Genk maakt zich op voor een bijzonder emotioneel afscheid van Michiel Vandeweert. De trouwe supporter krijgt zijn uitvaart in de Cegeka Arena, precies zoals hij zelf nog had gewenst. Ook voor de thuiswedstrijd tegen Westerlo zal de club uitgebreid bij hem stilstaan.

KRC Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert, die maandag op 28-jarige leeftijd overleed. Vandeweert was een van de oudste mensen met progeria en werd doorheen zijn leven bekend om zijn enorme doorzettingsvermogen, ambitie en positieve ingesteldheid. Daarnaast droeg hij Racing Genk bijzonder dicht bij het hart.

Die band met de club krijgt nu ook een centrale plaats in zijn afscheid. Vandeweert had nog één bijzondere wens: hij wilde dat zijn uitvaart zou plaatsvinden in de Cegeka Arena, het stadion waar hij zich als supporter thuis voelde. Op vraag van de familie maakt Racing Genk dat mogelijk.

De uitvaartplechtigheid vindt maandag 17 augustus om 16 uur plaats in het stadion. De deuren gaan een uur eerder open en iedereen die Vandeweert een laatste groet wil brengen, is welkom. Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn, zal de plechtigheid ook live worden gestreamd. Meer praktische informatie daarover volgt later.

Rouwregister in Goalmine

Ook in de dagen voor de uitvaart wil Racing Genk supporters de kans geven om afscheid te nemen. In Goalmine, het voetbalmuseum van de club, wordt een rouwregister geopend.

Vanaf vrijdagochtend kunnen bezoekers daar een boodschap achterlaten of een laatste groet brengen. Het register is vrijdag toegankelijk van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Zaterdag kan dat opnieuw vanaf 16 uur tot 20 uur. De club wil zo ruimte geven aan iedereen die Vandeweert kende, volgde of zich door zijn verhaal geraakt voelde.





Herdenking voor Genk-Westerlo

Zaterdag speelt Racing Genk zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Westerlo. Ook voor die wedstrijd zal de club uitgebreid stilstaan bij het overlijden van Vandeweert.

Voor de aftrap wordt samen met spelers en supporters een herdenkingsmoment gehouden. Daarnaast wordt ook zijn vaste zitje in de Cegeka Arena voor en tijdens de wedstrijd op een gepaste manier aangekleed. Zo krijgt Vandeweert nog één keer een bijzonder afscheid op de plek waar hij jarenlang met zoveel passie supporter was.