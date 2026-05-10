🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

Geoffry Hairemans kende een emotionele terugkeer bij Antwerp na maanden blessureleed. Tegen Charleroi mocht hij eindelijk opnieuw spelen in het Bosuilstadion, maar zijn rentree kreeg een wrange nasmaak door een gemiste penalty die ook coach Joseph Oosting zichtbaar frustreerde.

Emotionele rentree na lange revalidatie

Voor Geoffry Hairemans voelde zijn terugkeer bij Royal Antwerp FC als een opluchting na een zware periode. De middenvelder keerde vorige zomer terug naar zijn jeugdclub, maar zijn seizoen werd bijna meteen onderbroken door een zware kruisbandblessure.

Daardoor moest hij maandenlang revalideren en geduldig toewerken naar zijn comeback. Tegen Charleroi kwam het moment eindelijk: zijn eerste speelminuten van het seizoen in de Jupiler Pro League, op de Bosuil dan nog.

De ontvangst van de supporters was indrukwekkend. “Leuk. Hier heb ik lang op gewacht”, klonk het bij Hairemans tegenover Sporza. De staande ovatie van de fans maakte duidelijk hoeveel hij betekent voor de Antwerp-aanhang.

Applaus op de Bosuil en eerste minuten

De terugkeer van Hairemans werd op De Bosuil warm onthaald. Supporters van Antwerp FC, vaak bekend om hun passie en kritische blik, lieten zich van hun beste kant zien. “Dat is genieten. Ook zij hebben er lang op gewacht,” vertelde Hairemans achteraf. De emotionele band tussen speler en publiek werd meteen opnieuw duidelijk.

Toch was het niet alleen een verhaal van emoties en applaus. De wedstrijd tegen Charleroi draaide op een 0-1-nederlaag, terwijl Hairemans met een strafschop nochtans de bordjes in evenwicht had kunnen zetten. Maar hij miste.



Gemiste penalty en reactie van Oosting

Tijdens zijn rentree kreeg Hairemans de kans om meteen zijn stempel te drukken vanaf de stip. Hij nam de verantwoordelijkheid om een strafschop te trappen, maar zijn poging ging niet zoals gehoopt. “Ik wilde hem een beetje ouderwets keihard in de hoek trappen. Iets lager had leuk geweest,” gaf hij achteraf toe.

De gemiste penalty zorgde voor frustratie langs de zijlijn bij coach Joseph Oosting, die zichtbaar niet tevreden was met het feit dat Hairemans de strafschop nam in plaats van Vincent Janssen. “Ik was verbaasd”, reageert de coach van The Great Old bij DAZN.

“Dan heeft hij hem gegeven en uiteindelijk gaat het mis”, gaat de Nederlander verder, die duidelijk niet tevreden was met die beslissing. “Je hebt afspraken en die kom je simpelweg na. Hij heeft hem uit eigen initiatief gegeven aan Geoff”, zei Oosting nog over Janssen.

“Ik snap dat wel, da’s een geste, hij heeft er in het verleden wel binnen getrapt denk ik, alleen uiteindelijk hebben we een plan en een afspraak, hij geeft hem en dat pakt verkeerd uit”, besluit de trainer.