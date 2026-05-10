🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geoffry Hairemans kende een emotionele terugkeer bij Antwerp na maanden blessureleed. Tegen Charleroi mocht hij eindelijk opnieuw spelen in het Bosuilstadion, maar zijn rentree kreeg een wrange nasmaak door een gemiste penalty die ook coach Joseph Oosting zichtbaar frustreerde.

Emotionele rentree na lange revalidatie

Voor Geoffry Hairemans voelde zijn terugkeer bij Royal Antwerp FC als een opluchting na een zware periode. De middenvelder keerde vorige zomer terug naar zijn jeugdclub, maar zijn seizoen werd bijna meteen onderbroken door een zware kruisbandblessure.

Daardoor moest hij maandenlang revalideren en geduldig toewerken naar zijn comeback. Tegen Charleroi kwam het moment eindelijk: zijn eerste speelminuten van het seizoen in de Jupiler Pro League, op de Bosuil dan nog.

De ontvangst van de supporters was indrukwekkend. “Leuk. Hier heb ik lang op gewacht”, klonk het bij Hairemans tegenover Sporza. De staande ovatie van de fans maakte duidelijk hoeveel hij betekent voor de Antwerp-aanhang.

Applaus op de Bosuil en eerste minuten

De terugkeer van Hairemans werd op De Bosuil warm onthaald. Supporters van Antwerp FC, vaak bekend om hun passie en kritische blik, lieten zich van hun beste kant zien. “Dat is genieten. Ook zij hebben er lang op gewacht,” vertelde Hairemans achteraf. De emotionele band tussen speler en publiek werd meteen opnieuw duidelijk.

Toch was het niet alleen een verhaal van emoties en applaus. De wedstrijd tegen Charleroi draaide op een 0-1-nederlaag, terwijl Hairemans met een strafschop nochtans de bordjes in evenwicht had kunnen zetten. Maar hij miste.

Lees ook... Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Gemiste penalty en reactie van Oosting

Tijdens zijn rentree kreeg Hairemans de kans om meteen zijn stempel te drukken vanaf de stip. Hij nam de verantwoordelijkheid om een strafschop te trappen, maar zijn poging ging niet zoals gehoopt. “Ik wilde hem een beetje ouderwets keihard in de hoek trappen. Iets lager had leuk geweest,” gaf hij achteraf toe.

De gemiste penalty zorgde voor frustratie langs de zijlijn bij coach Joseph Oosting, die zichtbaar niet tevreden was met het feit dat Hairemans de strafschop nam in plaats van Vincent Janssen. “Ik was verbaasd”, reageert de coach van The Great Old bij DAZN.

“Dan heeft hij hem gegeven en uiteindelijk gaat het mis”, gaat de Nederlander verder, die duidelijk niet tevreden was met die beslissing. “Je hebt afspraken en die kom je simpelweg na. Hij heeft hem uit eigen initiatief gegeven aan Geoff”, zei Oosting nog over Janssen.

“Ik snap dat wel, da’s een geste, hij heeft er in het verleden wel binnen getrapt denk ik, alleen uiteindelijk hebben we een plan en een afspraak, hij geeft hem en dat pakt verkeerd uit”, besluit de trainer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Geoffrey Hairemans
Joseph Oosting

Meer nieuws

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic Live

LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic

20:07
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

20:20
LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant! Live

LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant!

19:53
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
13
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

17:35
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
2
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
1
Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
23
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
7
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
1
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

09/05
4
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30
Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

08:45
9
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

08:20
35
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

07:00
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Reactie

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

23:45
17
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Goro Goro over Union SG - KV Mechelen: 2-0 patje teppers patje teppers over Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen Madeiros Madeiros over KAA Gent - Anderlecht: 1-1 Joe Joe over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Westerlo: 0-0 Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef Jasperd Jasperd over Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over West Ham Utd - Arsenal: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved