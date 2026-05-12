"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

Union SG speelde een volwassen wedstrijd tegen KV Mechelen en blijft zo op één puntje van Club Brugge vlak voor de topper op Jan Breydel. Voor RSC Anderlecht was het dan weer een makke wedstrijd op bezoek bij KAA Gent.

Het eerste halfuur van RSC Anderlecht op KAA Gent was bemoedigend. De voorsprong kwam er met een gelukje, maar was op zich wel te rechtvaardigen. Tien minuten voor de rust ging het licht echter andermaal uit bij paars-wit.

Eerst was er de gelijkmaker, waarbij Anderlecht er verdedigend opnieuw helemaal niet goed uit zag. Daarna ging Cvetkovic vechten, waardoor hij er met rood af moest en Anderlecht de tweede helft met tien moest gaan spelen.

RSC Anderlecht heeft dringend een nieuw elan nodig, bekerfinale komt er snel aan

Daarin was het antivoetbal - met doelman Colin Coosemans op kop - ten top. Ongezien voor het instituut dat RSC Anderlecht ooit was en een gedrag dat ook fel werd veroordeeld door analisten, scheidsrechters en ex-scheidsrechters. Ook Jonathan Lardot was formeel: het was slecht voor het imago van het Belgisch voetbal.

Donderdag is er met de bekerfinale een nieuwe kans voor Anderlecht om te laten zien dat ze toch nog iets in hun mars hebben, anders moet er opnieuw gevreesd worden voor een teleurstellend seizoen. En dan moet Europees voetbal ook nog via de competitie worden afgedwongen.

Olivier Deschacht heeft hoop, Stijn Stijnen ziet mogelijk nieuw begin

Werk aan de winkel dus, want Union SG lijkt de grote favoriet om de Croky Cup te winnen - al kan in 90 minuten misschien altijd wel iets meer. "Ik heb hoop voor donderdag", aldus Olivier Deschacht positief in Ongefilterd.



"Of hun seizoen dan geslaagd is? Anderlecht dat na acht jaar de Beker van België wint, dan is het seizoen toch geslaagd? Komaan!", aldus Deschacht. "Dat is toch al lang geen troostprijs meer. De supporters snakken er enorm naar." Volgens Stijn Stijnen kan het dan weer een nieuw begin zijn. "Het is iets anders dan zeggen dat het seizoen geslaagd is."