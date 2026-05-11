Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Het was opnieuw een stevig weekend in de Belgische voetbalcompetitie. Ook in KAA Gent - RSC Anderlecht gingen de poppen aan het dansen. Jonathan Lardot heeft nu ook de spelers streng veroordeeld in die zaak.

Het was opnieuw een pittige wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht. Eerst was er Siebe Van Der Heyden, die Cvetkovic een rode kaart wist aan te naaien. Die ging er met een rode kaart af na een slag aan de verdediger van KAA Gent.

Daar eindigde het echter lang niet bij, want in de tweede helft stond Colin Coosemans op. In de stijl van Glenn Verbauwhede in Zuid-Afrika probeerde hij de spelers van KAA Gent dan weer een aantal kaaten aan te naaien.

Colin Coosemans irriteerde alles en iedereen tijdens KAA Gent - RSC Anderlecht

Colin Coosemans zorgde zondag tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht op die manier voor heel wat commotie. De aanvoerder van RSCA provoceerde, haalde meermaals uit en wist zo ook de toorn van de supporters op zich te krijgen.

"Anderlecht heeft een kleedkamer vol toffe gasten. Maar dat was misschien net een van onze problemen: zonder sterke persoonlijkheden heb je soms een te brave groep", gaf Edward Still eerder al aan in La Dernière Heure daarover.

Colin Coosemans door een hoornaar gestoken?

“Doorgaans is Coosemans toch een nuchtere en verstandige kerel, maar ik weet niet door welke hoornaar die gisteren gestoken was”, was ook Peter Vandenbempt kritisch bij Sporza. Hij vond dat Anderlecht meer en meer speelde zoals Union SG in de tweede helft.