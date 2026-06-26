Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

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De Rode Duivels staan voor hun eerste wedstrijd van de waarheid. Het is erop of eronder. Eigenlijk ongezien dat de Belgen na twee speeldagen nog moeten winnen om zeker te zijn van de volgende ronde. En dus is het nu echt wel alle hens aan dek.

De Rode Duivels hebben minstens een punt nodig tegen Nieuw-Zeeland en als het even kan uiteraard drie punten. Minstens tweede worden in deze groep zou toch echt geen overbodige luxe zijn of mogen zijn. Maar toch lijkt het bibberen te gaan worden.

Een match van moeten tegen Nieuw-Zeeland als speeldag drie op het WK? Dat had niemand vooraf durven of willen voorspellen. En dus ook Peter Vandenbempt: "Dit had toch niemand voor mogelijk gehouden?", is hij scherp bij Sporza.

Rode Duivels spelen nu al een match van de waarheid

"Ik zei vooraf dat we met een veel beter gevoel naar dit WK afzakten dan naar de vorige twee grote toernooien. Helaas blijft daar niks meer van over", is de kritiek striemend. Al lijkt het toch nog goed te kunnen gaan komen.

Vandenbempt denkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat we niet gaan winnen van Nieuw-Zeeland. Die hebben een overwinning nodig, dus lijkt er zeker ruimte te gaan komen. Iedereen is wakker of zou wakker moeten zijn bovendien.

Wat mogen we van België verwachten tegen Nieuw-Zeeland?

"Misschien zal ook een punt volstaan, maar wat ben je hier aan het doen als je Nieuw-Zeeland niet kunt kloppen? Dit is een scharniermoment. Veel fans hadden zich na twee slechte toernooien weer afgekeerd van de nationale ploeg. In het voorbije anderhalf jaar zijn er zieltjes teruggewonnen. Nu kan je iederéén weer achter de ploeg krijgen met een klinkend resultaat. Maar ook omgekeerd..."

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Volgens Vandenbempt gaat het daarbij over meer dan alleen maar de zestiende finales, of over een goed toernooi, maar ook over onder meer de Belgische eer die mogelijk gered zou moeten worden. Nu uitgeschakeld worden? "Bij een uitschakeling zou dit met mijlen voorsprong de grootste blamage uit de geschiedenis van de nationale ploeg zijn."

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