Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

Willen de echte Rode Duivels nu opstaan? Na twee teleurstellende gelijke spelen is het nu alle hens aan dek voor de Belgen. De excuses zijn of lijken helemaal op. Wat krijgen we nog van de Belgen? Tot nu toe maakten ze geen indruk.

We waren vooraf heel enthousiast over de Rode Duivels. De match tegen Tunesië maakte indruk, al deden zij het ook niet bijster goed op het WK tot dusver. En dus wegen de gelijke spelen tegen Egypte en Iran vrij zwaar door op dit moment.

Hoog tijd om eens wat meer indruk te gaan maken? Volgens de statistiekenbureaus is de kans dat we nog wereldkampioen worden steeds kleiner geworden, maar de kans dat we naar de volgende ronde gaan is nog steeds meer dan 90 procent.

Waar blijft het enthousiasme van en voor de Rode Duivels?

De supercomputer van statistiekenbureau Opta geeft de Belgen dan ook 90,33 procent kans op de volgende ronde. De kans op groepswinst (27,28%) is wel een pak kleiner, omdat er wat medewerking van Egypte en Iran nodig is.

En dus is er nog geen reden tot paniek voor de Belgen, zoveel is duidelijk. Al zal het spel wel beter moeten, want in de eerste twee wedstrijden maakten we niet al te veel indruk. We staan momenteel amper op de zestiende plaats volgens de zogeheten power rankings.

'Rode Duivels amper zestiende op de Power Rankings'

Volgens Sofascore zijn we na twee wedstrijden dus niet bij de top-10. Frankrijk, Argentinië en Spanje maken het meeste indruk, ook Engeland, Brazilië en Portugal wisten al een aantal mooie dingen neer te zetten in de eerste twee wedstrijden.



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De Belgen? Die staan nog onder Mexico en de Verenigde Staten onder meer op plaats zestien en daarmee maar net boven Zwitserland, dat wel goed aan het WK begon. Enig voordeel? NIeuw-Zeeland staat op deze rankings helemaal onderaan op een 42e plaats van de 48 deelnemers.

Er is dus nog steeds ruimte voor optimisme en voor beterschap. Zeker als Romelu Lukaku zijn beste vorm echt stilaan zou terug gaan vinden om tegen Nieuw-Zeeland uit te halen - of het dan als invaller of als starter is.

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De sfeer op training is en blijft opperbest, maar aan sfeer alleen heb je niets. Volgen de expected goals had België al twee keer nipt kunnen winnen, maar ook daar heb je niks aan. De resultaten en de doelpunten zullen het verschil maken zaterdagochtend.

Romelu Lukaku moet dringend eens gaan scoren ...

Daartoe zal ook weer gekeken worden dus naar Big Rom. Die is ondertussen wel al een tijdje droog aan het staan op een groot toernooi. Romelu Lukaku wist nog niet te scoren op dit WK. En voor de Belgische topschutter aller tijden staat de teller nu op acht opeenvolgende WK-wedstrijden zonder doelpunt.

In Rusland scoorde hij niet tegen Japan (al mocht de dummy er meer dan wezen), Brazilië, Frankrijk en Engeland om de derde plaats. Op het vorige WK zweeg zijn kanon tegen Marokko en Kroatië en ook nu zijn we al twee wedstrijden ver zonder een doelpunt van Big Rom. Hoog tijd om daar verandering in te brengen dus ...