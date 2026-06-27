Datum: 27/06/2026 05:00
Competitie: WK
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: BC Place Stadium
Outstanding Trossard en supersub Lukaku leiden België zowaar naar groepswinst
Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Vancouver
| 192 reacties
Outstanding Trossard en supersub Lukaku leiden België zowaar naar groepswinst
Foto: © photonews

Hij heeft al zijn deel van de kritiek gekregen bij de nationale ploeg, maar tegen Nieuw-Zeeland was Leandro Trossard helemaal op de afspraak. Met zijn twee goals brak hij eindelijk de ban, maar ook in het spel was de winger outstanding. We zijn er zowaar eerste mee geworden. Wat een ontknoping!!

Nieuw-Zeeland-België werd vooraf door iedereen gezien als David tegen Goliath. Maar uiteraard kent iedereen het verhaal van David met zijn slinger. De Nieuw-Zeelanders hadden die echter vergeten in hun valies steken. De Rode Duivels domineerden de match van bij het begin, maar...

We hebben toch wel een scoreprobleem. Dat mogen we zeggen ondanks de eindstand. Uit een korf aan kansen, scoorden we in de eerste helft maar één keer. De Bruyne, De Ketelaere, Vanaken, Trossard, Doku, zelfs Theate hadden allemaal mogelijkheden, maar het was enkel Trossard die een hoekschop van De Bruyne tegen de netten kon werken.

Trossard speelde zijn beste match als Rode Duivel

Die bal viel via een Nieuw-Zeelander voor zijn voeten en de Arsenal-winger was er als de kippen bij. Trossard was trouwens de beste man op het veld. Goed druk zettend, veel bewegend en ook kwistig met passes strooiend. De 0-1 was oververdiend, maar dat had al een pak meer moeten zijn bij de rust.

In Egypte-Iran stond het intussen 1-1 en als België op dat moment twee keer meer gescoord had, waren we zelfs dan al virtueel eerste geweest. Het had de zenuwachtigheid bij de anderen in de groep alleen maar groter gemaakt. Nieuw-Zeeland was immers nergens. Dit soort ploegen hadden we drie jaar geleden nog met haar en huid opgevreten. 

Maar er was nog te veel voorzichtigheid. Doku deed wel aardig wat jongens in het zand bijten, maar ging nooit eens diep. Altijd de bal in zijn voeten. Geef die Fernandez-Pardo nu eindelijk eens wat speeltijd zeg! Die jongen hoeft de bal niet altijd in zijn voeten te hebben en kan tegenstanders op snelheid pakken in hun rug. 

Tja, wij zijn natuurlijk geen bondscoach, maar na tien minuten in de tweede helft had Garcia toch wel hetzelfde idee. Trossard had toen wel al zijn tweede van de avond gemaakt. Eerst afgeblokt en daarna mooi binnen geschoten. We kunnen ons vergissen, maar dit moet ongeveer zijn beste interland ooit geweest zijn voor België.

De Bruyne voor de virtueel eerste plaats

Nog eentje om virtueel eerste te worden... Ze bleven aandringen, maar de bal gaat er echt zo makkelijk niet meer in. Kansen genoeg om er op dat moment al tien gescoord te hebben, maar De Bruyne en Fernandez-Pardo hadden geen geluk bij hun afwerking. 

De 11de keer was de goeie. Trossard weer met het harde werk en hij werkte de bal voor de voeten van De Bruyne. KDB liet al zijn frustratie de vrije loop in zijn trap en de bal verdween eindelijk in de hoek. 3-0 en dus aan de leiding op dat moment. 

Nieuw-Zeeland scoorde echter onverwacht nadat Courtois een bal in de voeten van Just sloeg. Maar op dat moment stond Lukaku al aan de kant om in te vallen. Een minuut later stond het 1-4. Jawel, Big Rom. Maar de schilderwerken van Raskin mochten er ook wel zijn. Ja, en toen was het wachten tot de match Egypte-Iran gedaan was. Daar scoorde Iran in de slotfase zowaar nog waardoor België, jawel... eerste worden.

Opstellingen

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Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Crocombe Max 90' 6.85 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Surman Finn 90' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 45/50 (90%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Cacace Liberato 79' 5.88 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
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Bindon Tyler 90' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Payne Tim 64' 5.42 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Stamenic Marko   90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 58/60 (96.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bell Joe 64' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Thomas Ryan Jared 45' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Just Elijah Henry  90' 7.68 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Singh Sarpreet 45' 5.75 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
Meer statistieken
Wood Chris 90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
De Vries Francis 11' 5.57 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Boxall Michael 26' 5.44 -
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
Meer statistieken
Paulsen Alex 0'  
Rufer Alex Arthur 0'  
Pijnaker Nando 0'  
Barbarouses Kosta 0'  
Waine Ben 0'  
Old Benjamin 45' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
McCowatt Callum 26' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Randall Jesse 45' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Woud Michael 0'  
Elliot Callan 0'  
Bayliss Lachlan 0'  
Smith Tommy 0'  
 

België België
Courtois Thibaut 90' 6.76 8
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Meer statistieken
Castagne Timothy 90' 7.07 8
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 7.14 8
  • Nauwkeurige passes: 54/58 (93.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Theate Arthur 90' 7.55 8
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 90' 7.49 8.5
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Tielemans Youri 85' 6.91 7.5
  • Nauwkeurige passes: 53/56 (94.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Vanaken Hans A 90' 7.7 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/51 (98%)
  • Sleutelpasses: 7
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Doku Jérémy 56' 7.05 3.5
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 72' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/7
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Trossard Leandro ⚽ ⚽ 72' 9.58 9
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/7
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 85' 6.3 7.5
  • Nauwkeurige passes: 23/34 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Witsel Axel 0'  
Lukaku RomeluA 5' 7.85  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lammens Senne 0'  
Penders Mike 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
Meunier Thomas 0'  
De Winter Koni 0'  
Seys Joaquin 0'  
Moreira Diego 0'  
Saelemaekers Alexis 18' 7.41 3.5
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Raskin Nicolas A 5' 6.89  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Onana Amadou 18' 6.61 5.5
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Fernandez Pardo Matias 34' 7.2 6.5
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
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WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië
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