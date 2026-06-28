Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| Reageer
Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Er kan niet gesteld worden dat Rudi Garcia geruisloos door het WK stapt als bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman heeft al wat trucjes opgevoerd in aanloop naar wedstrijden van de Belgen.

De Rode Duivels hebben zich onder Garcia dan wel geplaatst voor de zestiende finales van het WK. Dat betekent niet dat de bondscoach geen kritiek gekregen heeft. Hij heeft ook een paar opmerkelijke uitspraken gedaan. Lukaku ging wellicht niet starten tegen Iran maar deed dat wel. Doku ging zogezegd niet starten tegen Nieuw-Zeeland maar deed dat toch.

Een liegende bondscoach, daar staan we toch niet meteen om te springen? "Ik ben daar geen fan van. Helemaal gelogen heeft hij natuurlijk niet, want hij gebruikte de woorden normalement pas. Hij zei: normaal gaat ie niet spelen", brengt Franky Van der Elst een belangrijke nuance aan in Sjotcast, de podcast van de krant Het Nieuwsblad.

Garcia liet al twee keer iets anders uitschijnen

Van der Elst verwachtte dus wel dat Doku aan de aftrap zou komen. "Maar je kan dat ook op een andere manier brengen. Je zou ook kunnen zeggen: kijk, we gaan het nog zien, we gaan nog zien hoe hij zich voelt." Van der Elst waarschuwt Garcia om deze truc geen derde keer op te voeren. "Hij heeft dat nu twee keer gedaan. Ik denk niet dat hij dat nog eens kan doen."

Garcia kan moeilijk blijven laten uitschijnen dat hij met een andere basiself gaat starten dan hij werkelijk van plan is. "Als het goed afloopt, is dat allemaal geen probleem. Stel dat je een minder resultaat hebt, dan krijg je nog wat meer de wind van voren. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen." Garcia mag opgelucht zijn dat het zo uitdraaide.

Duidelijke meningen bij Van der Elst

Lees ook... U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK
Van der Elst heeft zich recent nog over andere zaken uitgesproken. Zo is hij voorstander van een basisplek voor Joaquin Seys en vindt hij het belangrijk dat de Rode Duivels in Seattle kunnen blijven. Met 86 interlands heeft Van der Elst ook heel veel persoonlijke ervaring met de nationale ploeg: hij weet waar hij het over heeft. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nieuw-Zeeland
Rudi Garcia
Franky Van der Elst

Meer nieuws

U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

20:35
Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

19:20
🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

20:09
Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

15:50
Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

18:30
WK-LIVE 28/6: Zeno Debast spreekt voor het eerst op dit WK, Zuid-Koreaanse bondscoach stapt op

WK-LIVE 28/6: Zeno Debast spreekt voor het eerst op dit WK, Zuid-Koreaanse bondscoach stapt op

19:58
Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

19:50
Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

18:50
Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

27/06
13
"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

15:10
1
'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

18:00
8
Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

17:30
40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

17:00
'Genk laat Club-target alleen trainen'

'Genk laat Club-target alleen trainen'

16:30
73
Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

12:30
Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

09:45
6
Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

14:30
OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

14:00
1
Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

22:30
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

13:30
Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK Opinie

Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK

08:00
8
DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

13:00
4
Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

11:35
1
Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

27/06
3
Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

10:50
1
De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

09:00
6
De Bruyne breekt lans voor Rode Duivel: "Hij verdiende meer te spelen, maar had ook concurrentie van mij"

De Bruyne breekt lans voor Rode Duivel: "Hij verdiende meer te spelen, maar had ook concurrentie van mij"

06:30
6
Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst

Pensioen of niet? Hugo Broos spreekt opnieuw over zijn toekomst

08:10
Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb" Reactie

Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"

27/06
65
Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?

Alle scenario's op een rijtje voor volgende ronde: wat wil u?

27/06
1
BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

BREAKING: Dit is de tegenstander van de Rode Duivels woensdag (en het is de moeilijkste)

03:36
12
Rik De Mil stuurt meteen krachtig signaal naar Christian Burgess

Rik De Mil stuurt meteen krachtig signaal naar Christian Burgess

07:00
3
Buitenlandse pers in shock door Rode Duivels

Buitenlandse pers in shock door Rode Duivels

27/06
5
Raes en Van der Elst formeel: "Dat voordeel mag niet worden onderschat"

Raes en Van der Elst formeel: "Dat voordeel mag niet worden onderschat"

27/06
WK-LIVE 27/6: Noorse bondscoach bijt fel van zich af na kritiek

WK-LIVE 27/6: Noorse bondscoach bijt fel van zich af na kritiek

23:30
La Louvière neemt afscheid van één pion en haalt meteen twee nieuwkomers binnen

La Louvière neemt afscheid van één pion en haalt meteen twee nieuwkomers binnen

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-5 België België
Kroatië Kroatië 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 3-1 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 0-0 Portugal Portugal
Algerije Algerije 3-3 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 1-3 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

Allé Maurice Allé Maurice over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche ! Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken Bork Bork over Pech voor Anderlecht? 'Topfavoriet in strijd om De Cat speelt het héél hard' Pogi Pogi over 90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ? Pogi Pogi over La suite logique ? Le Standard conclut un partenariat avec un club de D1 Amateurs Pogi Pogi over "De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots Albert Dupont Albert Dupont over "La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal ontleder ontleder ontleder ontleder over Feyenoord rondt miljoenentransfer af in JPL: spits moet opvolger van Ueda worden Vital Verheyen Vital Verheyen over Onze punten voor Duivels na Nieuw-Zeeland: één quasi perfecte score, veel sprankel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved