Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

Er kan niet gesteld worden dat Rudi Garcia geruisloos door het WK stapt als bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman heeft al wat trucjes opgevoerd in aanloop naar wedstrijden van de Belgen.

De Rode Duivels hebben zich onder Garcia dan wel geplaatst voor de zestiende finales van het WK. Dat betekent niet dat de bondscoach geen kritiek gekregen heeft. Hij heeft ook een paar opmerkelijke uitspraken gedaan. Lukaku ging wellicht niet starten tegen Iran maar deed dat wel. Doku ging zogezegd niet starten tegen Nieuw-Zeeland maar deed dat toch.

Een liegende bondscoach, daar staan we toch niet meteen om te springen? "Ik ben daar geen fan van. Helemaal gelogen heeft hij natuurlijk niet, want hij gebruikte de woorden normalement pas. Hij zei: normaal gaat ie niet spelen", brengt Franky Van der Elst een belangrijke nuance aan in Sjotcast, de podcast van de krant Het Nieuwsblad.

Garcia liet al twee keer iets anders uitschijnen

Van der Elst verwachtte dus wel dat Doku aan de aftrap zou komen. "Maar je kan dat ook op een andere manier brengen. Je zou ook kunnen zeggen: kijk, we gaan het nog zien, we gaan nog zien hoe hij zich voelt." Van der Elst waarschuwt Garcia om deze truc geen derde keer op te voeren. "Hij heeft dat nu twee keer gedaan. Ik denk niet dat hij dat nog eens kan doen."

Garcia kan moeilijk blijven laten uitschijnen dat hij met een andere basiself gaat starten dan hij werkelijk van plan is. "Als het goed afloopt, is dat allemaal geen probleem. Stel dat je een minder resultaat hebt, dan krijg je nog wat meer de wind van voren. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen." Garcia mag opgelucht zijn dat het zo uitdraaide.

Duidelijke meningen bij Van der Elst

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Van der Elst heeft zich recent nog over andere zaken uitgesproken. Zo is hij voorstander van een basisplek voor Joaquin Seys en vindt hij het belangrijk dat de Rode Duivels in Seattle kunnen blijven. Met 86 interlands heeft Van der Elst ook heel veel persoonlijke ervaring met de nationale ploeg: hij weet waar hij het over heeft.