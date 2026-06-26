Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

Het is D-Day (of D-night) voor de Rode Duivels. Binnen minder dan 24 uur weten we of ze de volgende ronde hebben gehaald. Tot dan wordt het bibberen en afwachten. Mag het allemaal niet een beetje intenser? En wie moet er spelen.

"Ik zou Vanaken ook in de ploeg brengen als ik de trainer was, maar ik ben de trainer natuurlijk niet", aldus Kamiel Van De Perre in Sporza Live. "Ik zou hem zetten samen met De Bruyne en Thielemans, want tegen Nieuw-Zeeland kan je wel aanvallend voetballen."

Er viel Karl Vannieuwkerke in het elftal van Kamiel Van De Perre overigens nog wel wat meer op, want hij koos achteraan voor Seys op rechtsachter, met daarnaast Mechele, Theate en De Cuyper. Drie spelers met een verleden of heden bij Club Brugge dus.

Seys heeft het bewezen in de Champions League

"Seys heeft in de Champions League bewezen dat hij op dat niveau kan acteren en het kan een soort frivoliteit in de ploeg brengen als die daar staat. Verder kies ik voor de normale namen denk ik, maar Seys kan wel iets extra brengen."

Een gevoel dat gedeeld werd door Franky Van der Elst in de studio: "Voor de krant heb ik juist hetzelfde gezegd, met dezelfde elf namen. Castagne en Meunier op rechtsachter? Er moet een andere dynamiek komen in de ploeg."

Moeten Seys en Vanaken hun kans krijgen?

"Ik zeg niet dat het zou gebeuren door een andere rechtsachter, meer zeker tegenover het spel van Nieuw-Zeeland met Cacace als linksachter die niet zo aanvallend is en Just die vaak naar binnen komt zie ik het wel zitten met Seys aan die rechterkant", aldus The Fox. "Doorschuiven naar het midden, net als bij Club Brugge, dat moet kunnen."



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Gert Verheyen tekende voorzichtig voorbehoud aan: "Ik ben zeker wel gewonnen voor het idee, alleen zit je dan met twee echte rechtsachters op de bank en dat is misschien raar als je dan een linksachter op zijn plaats zet. Het is natuurlijk aan de trainer om zo'n dingen op te lossen. En naar dynamiek toe? Dat idee had ik bij Saelemaekers ook al, maar als je dan niet goed speelt ... Je moet toch vooral goed spelen en dat geldt voor allemaal."