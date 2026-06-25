Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

Johan Walckiers Manuel Gonzalez Florent Malice
Johan Walckiers, Manuel Gonzalez en Florent Malice vanuit Seattle
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Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

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Rudi Garcia zal deze vrijdag in Vancouver iets moeten durven proberen om het spel van de Rode Duivels vlotter te maken en zodat de kansen eindelijk ook eens tegen de netten verdwijnen. Achterin zal er ook een antwoord moeten komen op de afwezigheid van Nathan Ngoy.

De schorsing van Nathan Ngoy is een zware domper: het duo Ngoy-Mechele was een van de weinige lichtpunten in de eerste groepsmatch, en ook tegen Iran was de Lille-speler erg aanwezig. Hem positie voor positie vervangen door Arthur Theate is misschien de meest plausibele optie voor Garcia, maar zoals we al aanhaalden, maakt het erg fysieke profiel van Nieuw-Zeeland een ander systeem wellicht interessanter.

Door Amadou Onana te laten zakken tussen Arthur Theate en Brandon Mechele, zou Rudi Garcia met power antwoorden op de kracht van een Chris Wood, en het middenveld een meer aanvallend gezicht geven. Dat zou dan ten koste gaan van Nicolas Raskin: een trio Vanaken-Tielemans-De Bruyne is mogelijk.

Lukaku of Fernandez-Pardo in de punt?

Wie zou de rol van wingbacks invullen? De bondscoach kan voor zekerheid kiezen met Castagne en Meunier, wat toelaat om tijdens de match terug te schakelen naar vier achterin... maar aangezien Jeremy Doku wellicht niet fit genoeg is om te starten, zou zo’n formatie toch schromelijk aan frivoliteit ontbreken.

Waarom dan niet Diego Moreira en Alexis Saelemaekers laten starten, respectievelijk links en rechts? Beiden kunnen desnoods ook in een viermansdefensie spelen, en hun technische kwaliteiten kunnen Nieuw-Zeeland flink pijn doen, waar het fysiekere profiel van Meunier en Castagne weleens kan stuklopen.

Voorin hangt alles af van de vorm van Lukaku: als hij klaar is om te starten en vooruitgang heeft geboekt, kan hij opnieuw aan de aftrap komen. Maar als er een risico bestaat dat we opnieuw de schim zien die tegen Iran speelde, is het misschien beter om Romelu voor het laatste halfuur te bewaren en eindelijk Matias Fernandez-Pardo, samen met Leandro Trossard, te laten starten?

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Met zo’n aanvallende elf zou Rudi Garcia een risico nemen, maar wel een berekend risico, dat tegen Kroatië al loonde en dat je ook kan nemen tegen een tegenstander die binnen het bereik ligt van onze Rode Duivels. Dat zou onze keuze zijn. Afwachten of het ook de zijne wordt...

Onze elf:

Courtois / Theate - Onana - Mechele / Moreira - Tielemans - Vanaken - De Bruyne - Saelemaekers / Trossard - Fernandez-Pardo

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