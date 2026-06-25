DONE DEAL: ambitieuze JPL-club haalt ex-Beerschotspeler in huis

RAAL La Louvière heeft vanavond de komst van Ismaila Coulibaly officieel aangekondigd. De Malinese middenvelder kent de Pro League goed, aangezien hij er twee jaar bij Beerschot speelde. Nu kiest hij voor een nieuwe uitdaging in ons land.

Na Siad Gourville, Mátyás Kovacs, Elias Filet en Quentin Benaets heeft RAAL La Louvière al zijn vijfde zomeraanwinst binnen. Edward Still kan namelijk rekenen op Ismaila Coulibaly, een 25-jarige Malinese middenvelder van LASK Linz uit de Oostenrijkse competitie.

LASK kende een historisch seizoen met de dubbel (beker en competitie), maar Coulibaly speelde geen hoofdrol: hij startte 11 keer in de basis. Nadat hij zijn plek op het middenveld had verloren, zocht hij een club waar hij weer meer speelminuten kon maken.

La Louvière haalt Ismaila Coulibaly in huis

Met de te verwachten concurrentie in Linz, gezien de zware kalender door Europees voetbal, kon LASK hem dat niet beloven. Coulibaly tekende daarom bij La Louvière, ondanks een contract dat in Oostenrijk nog liep tot 2028.

Zijn komst naar de Pro League is eigenlijk een terugkeer, want van 2020 tot 2022 speelde hij bij Beerschot. Zijn eerste seizoen onder Hernán Losada was bijzonder succesvol. Bij de revelatie van de competitie maakte Coulibaly vijf doelpunten naast spelers als Raphael Holzhauser en Tarik Tissoudali. Daar werkte hij ook samen met Will Still, de broer van zijn toekomstige trainer.





Ervaring in België onder Losada

Na afloop van zijn uitleenbeurt op het Kiel keerde de kortstondige Malinese international terug naar Sheffield United, zijn moederclub, die hem uiteindelijk in januari 2025 definitief aan LASK verkocht. Daarvoor kwam Coulibaly in januari 2019 naar Europa bij Sarpsborg; Sheffield had twee miljoen neergeteld om hem binnen te halen.

Vorig jaar betreurde Frédéric Taquin het gebrek aan spelers met echte ervaring in eerste klasse. Edward Still kan nu rekenen op een speler die al de nodige ervaring meebrengt, maar ook op een interessant profiel dankzij zijn werkvolume op het middenveld.