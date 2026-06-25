OFFICIEEL: Wouter Vrancken begint aan eerste buitenlandse avontuur

Het is officieel: Wouter Vrancken zet zijn carrière voort in Schotland. De voormalige coach van STVV heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Heart of Midlothian.

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar donderdag werd het ook officieel bekendgemaakt: Wouter Vrancken is de nieuwe coach van het Schotse Heart of Midlothian. Hij tekende voor twee seizoenen bij de club.

Hearts haalt Vrancken binnen ondanks grote concurrentie

Hearts benadrukt ook duidelijk dat het ferme concurrentie kreeg voor de Belgische trainer. "Ondanks interesse van verschillende Europese clubs koos hij uiteindelijk voor Heart of Midlothian", valt er te lezen op de clubwebsite.

Vrancken vervangt er Derek McInnes, die afscheid nam van de club na een geweldig seizoen. Het leek er namelijk op dat Hearts vorig voetbaljaar de titel zou winnen, maar na een onwaarschijnlijk seizoenseinde werd Celtic alsnog kampioen.

Het verdriet was enorm, maar de trots nog groter. Nu kan Vrancken er mooi avontuur proberen te beleven, net zoals hij bij STVV deed. Afgelopen seizoen eindigde hij derde met de Truienaars en bracht hij Europees voetbal naar Stayen.

Eerste buitenlandse avontuur als hoofdcoach

Voor Vrancken wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur als hoofdcoach. Hij begon als T1 bij KV Mechelen in 2018 en promoveerde met de club opnieuw naar het hoogste niveau terwijl hij er ook de Beker van België kon winnen.





Nadien volgde een periode bij KRC Genk, waar hij het opnieuw goed deed. Zijn passage bij de Smurfen eindigde echter niet op de gehoopte manier, en zo vertrok hij op het einde van het seizoen 23/24 in Limburg. Hij ging nadien aan de slag bij KAA Gent en in april 2025 begon hij bij STVV.

Bij Hearts wacht Vrancken meteen een stevige uitdaging. De Schotse traditieclub wil opnieuw meestrijden aan de top van de Premiership en staat bovendien voor de voorrondes van de Champions League. Van de Belgische coach wordt verwacht dat hij zijn aanvallende speelstijl ook in Schotland snel weet te implementeren en de club opnieuw sportief laat groeien.