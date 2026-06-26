Interview Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Vancouver
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Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

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Voor de Rode Duivels is de opdracht tegen Nieuw-Zeeland glashelder: winnen. Na de gelijke spelen tegen Egypte en Iran is puntenverlies eigenlijk geen optie meer. Brandon Mechele beseft dat als geen ander, maar de verdediger van Club Brugge straalt tegelijk veel vertrouwen uit.

Volgens Mechele hoeft België vooral niet in paniek te schieten na de teleurstellende start van het WK. "Alles is nog mogelijk", klonk het. "Wij mogen maar van één ding uitgaan en dat is dat we die wedstrijd winnen."

"De rust is altijd bewaard gebleven binnen de groep. Tegen Iran wilde die bal er jammer genoeg niet in, maar we moeten daar niet nerveus van worden. We hebben genoeg kwaliteiten. We moeten gewoon de intensiteit omhoog krijgen."

Daarbij liet Mechele ook een opvallende uitspraak optekenen over de komende tegenstander. "Nieuw-Zeeland zal veel intensiteit brengen en daarin moeten wij mee. Maar met alle respect: wij hebben gewoon meer kwaliteiten dan hen. Dan moet het ook lukken."

Chris Wood afstoppen

De grootste dreiging bij Nieuw-Zeeland ziet Mechele in aanvalsleider Chris Wood. De ervaren spits is het referentiepunt van de Nieuw-Zeelanders en zal ongetwijfeld het eerste doelwit worden van de Belgische defensie. Mechele lijkt de uitgelezen man om hem lam te leggen.

"Als wij als verdediging hem uit de wedstrijd kunnen houden, dan hebben we hun grootste wapen geneutraliseerd. Dat is ook één van mijn kwaliteiten: spelen tegen zo'n targetspits. En als we daarnaast ook geen onnodige stilstaande fases weggeven, dan ziet het er goed uit voor ons."

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"Ik ben hier met een reden"

De verdediger kreeg de voorbije dagen heel wat steunbetuigingen nadat hij zich opnieuw in de kijker speelde bij de nationale ploeg. "Ik heb veel berichten gekregen. Meestal om mij succes te wensen, maar ook om te zeggen dat ik dit verdien."
"Dat doet deugd en ik deel die mening na alles wat ik bij Club Brugge liet zien. Ik heb de voorbije jaren hard gewerkt en getoond wat ik kan. Ik ben heel blij dat ik nu mijn kans krijg."

Dat hij voorlopig één van de (twee) uitblinkers is bij de Rode Duivels, maakt het wel trots. Samen met Courtois is hij het lichtpunt tot nu toe. "Het is misschien jammer voor België dat een verdediger als beste speler wordt genoemd. Maar ik ben hier met een reden. Ik wil gewoon alles geven. Dan zullen we wel zien hoe ver we geraken."

Vrijdagavond zal België die woorden moeten omzetten in daden. De boodschap van Mechele is in ieder geval duidelijk: respect voor Nieuw-Zeeland, maar zeker geen angst. 

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