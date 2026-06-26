WK-LIVE 25/6: Broos stunt met Zuid-Afrika, Raskin heeft niks met Bologna

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
WK-LIVE 25/6: Broos stunt met Zuid-Afrika, Raskin heeft niks met Bologna
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Johan Walckiers

Nicolas Raskin niet in onderhandeling met Bologna

In bepaalde media verscheen dat Nicolas Raskin in onderhandeling is met het Italiaanse Bologna voor een transfer. Daar is op dit moment niets van aan. Raskin mikt ook hoger als hij Celtic Glasgow zou verlaten en kijkt de kat uit de boom tot na het WK.

Aernout Van Lindt

Duitsland roteert niet tegen Ecuador

Duitsland was en is al zeker van de groepswinst en de volgende ronde op het WK en dus was de vraag hoeveel wissels de coach zou doorvoeren. Dat werden er uiteindelijk amper twee, van roteren is dus geen sprake. Temeer de twee wissels die gebeuren een verplichting waren.

Schlotterbeck is out voor de rest van het WK en ook Brown zat met een klein ongemakje. Rüdiger en Raum waren de nieuwkomers van dienst, verder de verwachte namen. "Er zijn al meer ploegen slechter geworden dan dat er beter zijn geworden van te veel roteren in zo'n derde wedstrijd die niet meer van groot belang is om door te gaan", aldus Gert Verheyen over de zaak bij Sporza.

Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

Onze mannen in de Verenigde Staten maken zich op voor de trip van Seattle naar Vancouver. Daar moeten de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland een belangrijk duel gaan spelen. Mét Doku en zonder Debast? Daar ziet het naar uit. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Nederland al 20 jaar ongeslagen na 90 minuten

Elk toernooi zijn er wel twijfels over Oranje de laatste jaren. Maar vaak bewijzen de Nederlanders dat hun ‘arrogantie’ vooraf niet eens zo onlogisch is gezien de resultaten die ze neerzetten. Zo is het al van 2006 geleden dat ze – toen tegen Portugal – nog eens verloren binnen de negentig minuten op een WK.

Toegegeven: in 2018 waren de Nederlanders er niet bij, maar het is wel een indrukwekkend lijstje. In 2010 wonnen ze van Denemarken, Japan, Kameroen, Slowakije, Brazilië en Uruguay en verloren ze na verlengingen van Spanje in de finale.

Lekker lijstje van Nederland

In 2014 werden ze derde tegen Brazilië, nadat ze in de halve finales van Argentinië verloren na strafschoppen. Spanje, Australië, Chili en Mexico werden geklopt in 90 minuten, tegen Costa Rica volgden er strafschoppen.

In 2022 was er de nederlaag op strafschoppen tegen Argentinië, maar werd wel gewonnen van Senegal, Qatar en de USA en gelijkgespeeld tegen Ecuador en in 2026 begon het WK met een gelijkspel tegen Japan en een overtuigende overwinning tegen Zweden.

Aernout Van Lindt

Ibrahimovic meteen "werknemer van de maand'

Zlatan Ibrahimovic is door zijn - tijdelijke - werkgever Fox Sports uitgeroepen tot ‘Werknemer van de Maand’. Dat leverde een pijnlijke situatie op in de studio's van Fox Sports, zeker bij de vaste analisten die al veel langer in dienst zijn. Een beetje awkward was het op z'n minst, ook al was het duidelijk als een soort grap bedoeld.

"Ik wil jullie allemaal bedanken. Dit is een teamprestatie. Dit krijgen na één week, dat is geweldig. Wie weet wat het gaat geven binnen een aantal maanden. Dit is fantastisch. Wil je eens voelen? Echt prachtig dat ik de eerste ben die zoiets krijg."

Aernout Van Lindt

Oranje-gekte wordt compleet

De Nederlanders zijn gearriveerd in Kansas City en dat hebben de lokale inwoners ongetwijfeld geweten ondertussen. Een indrukwekkende horde fans palmden de stad in, die al van ‘s morgens vroeg knaloranje kleurde. Daarna trokken ze in hordes richting stadion, waar ze binnen een paar uren zullen spelen.

Nederland speelt in de nacht van donderdag op vrijdag (om 1u Belgische tijd) zijn laatste groepsduel tegen Tunesië. Na een 4 op 6 ligt Oranje op koers voor groepswinst. Als ze winnen, dan zijn ze bijna zeker van groepswinst, anders moeten ze nog kijken naar het duel tussen Japan en Zweden. Het doelsaldo met Japan kan ook nog van belang zijn.

Aernout Van Lindt

Doku traint mee bij Rode Duivels

De Rode Duivels trainden vandaag een laatste keer voor de allesbepalende groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Zeno Debast was de enige afwezige. De centrale verdediger van Sporting Clube de Portugal werkt nog steeds een individueel programma af.

Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. Jérémy Doku was er wél gewoon bij. Hij lijkt op die manier fit te kunnen raken voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Straks stappen de Rode Duivels het vliegtuig op richting Vancouver. Rond 3 uur Belgische tijd staan bondscoach Rudi Garcia en Brandon Mechele de pers te woord. Ook wij zijn uiteraard ter plaatse.

Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

Rudi Garcia zal deze vrijdag in Vancouver iets moeten durven proberen om het spel van de Rode Duivels vlotter te maken en zodat de kansen eindelijk ook eens tegen de netten verdwijnen. Achterin zal er ook een antwoord moeten komen op de afwezigheid van Nathan Ngoy. (Lees meer)

Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

Nathan De Cat groeide vorig seizoen uit tot een van de grote revelaties van Anderlecht, maar zijn toekomst blijft onzeker. Zijn contract loopt stilaan af en een akkoord over een verlenging is er nog niet. Binnen paars-wit blijft het dossier dan ook een prioriteit. (Lees meer)

Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

Romelu Lukaku blijft nadrukkelijk gelinkt worden aan een toekomstige terugkeer naar Anderlecht. Op de voorstelling van Vitor Bruno kon de nieuwe coach die vraag dan ook niet ontwijken, al maakte hij meteen duidelijk hoe hij naar een eventuele comeback kijkt. (Lees meer)

Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

Club Brugge is volop op zoek naar een opvolger voor Simon Mignolet. Yann Sommer geldt al langer als een kandidaat, maar blauw-zwart heeft nog een ervaren doelman op de radar. Ook Mathew Ryan wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke nieuwe nummer één. (Lees meer)

Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

Mexico vierde woensdagavond nog zijn perfecte groepsfase op het WK, maar in Cabo San Lucas sloeg de feestvreugde plots om in paniek. Een automobilist reed in op een groep supporters, met minstens zeventien gewonden tot gevolg. (Lees meer)

Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

De Rode Duivels zoeken op het WK nog altijd naar hun beste vorm. Na twee teleurstellende gelijke spelen klinkt de roep om Hans Vanaken almaar luider. Romelu Lukaku is alvast overtuigd: volgens hem klikt het op het veld bijzonder goed tussen hen. (Lees meer)

Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

Het WK eist ook zijn eerste zware slachtoffers. Ismaël Koné liep tegen Qatar een zware beenbreuk op na een roekeloze tackle. De FIFA heeft intussen hard ingegrepen en deelt een stevige schorsing uit aan de dader. (Lees meer)

Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Mexico sluit de groepsfase perfect af met 9 op 9 en stoot als groepswinnaar door. Ook Hugo Broos mag met Zuid-Afrika vieren, na een late reddingsoperatie tegen Zuid-Korea. (Lees meer)

In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

De Rode Duivels creëren kansen, maar hebben sinds het begin van het WK 2026 een pijnlijk gebrek aan efficiëntie in de afwerking. (Lees meer)

Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"

Het WK 2026 is ondertussen al even bezig. Heel wat van de nieuwe regels worden met lof onthaald, maar een van de nieuwe regels zorgt nog steeds voor flink wat discussie. De verplichte drankonderbrekingen tijdens elke wedstrijd vallen niet bij iedereen in goede aarde. Eddy Demarez ging helemaal los. (Lees meer)

Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede

Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede

De KBVB heeft nog niet beslist wat ze gaan doen in geval van kwalificatie. Direct doorreizen naar de volgende stad of in Seattle blijven trainen en afreizen net voor de match. Al lijkt de FIFA daar zelf ook wel het een en ander in te zeggen te hebben. (Lees meer)

Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel

Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn we begonnen aan de derde en laatste speeldag van de groepsfase van het toernooi. En dus was het uitkijken naar welke ploegen er zich zouden gaan plaatsen voor de zestiende finales. (Lees meer)

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

"Drie essentiële criteria": Antoine Sibierski legt belangrijke keuze uit

"Drie essentiële criteria": Antoine Sibierski legt belangrijke keuze uit

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Coulibaly - Vrancken - Murenzi - Nioule

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Coulibaly - Vrancken - Murenzi - Nioule

21:40
Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

22:00
DONE DEAL: ambitieuze JPL-club haalt ex-Beerschotspeler in huis

DONE DEAL: ambitieuze JPL-club haalt ex-Beerschotspeler in huis

21:40
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

21:20
1
Boucaut out: buitenlander moet VAR naar hoger niveau brengen

Boucaut out: buitenlander moet VAR naar hoger niveau brengen

21:00
1
Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

20:40
1
Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke

Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke

20:20
1
Franse voetballer (21) overleden na pijnlijk ongeval

Franse voetballer (21) overleden na pijnlijk ongeval

20:00
'Kortrijk wil ex-speler Oostende en Antwerp wegkapen bij Juventus'

'Kortrijk wil ex-speler Oostende en Antwerp wegkapen bij Juventus'

19:30
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt na 7 seizoenen afscheid van belangrijke pion

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt na 7 seizoenen afscheid van belangrijke pion

19:00
Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) weer onder vuur: "Al zijn transfers waren een mislukking" Interview

Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) weer onder vuur: "Al zijn transfers waren een mislukking"

18:40
Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

18:20
Standard hakt knoop door na zware sancties

Standard hakt knoop door na zware sancties

17:45
Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

17:07
2
OFFICIEEL: Wouter Vrancken begint aan eerste buitenlandse avontuur

OFFICIEEL: Wouter Vrancken begint aan eerste buitenlandse avontuur

16:15
'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

'Transferstrijd barst los rond jong talent van KRC Genk'

16:00
Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk

Vitor Bruno legt uit waarom hij voor Anderlecht tekende en maakt meteen grote ambitie duidelijk

15:32
Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

15:00
3
Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer

Van B-kern Anderlecht naar... Chelsea in drie jaar tijd? Het kan zomaar gebeuren deze zomer

14:40
6
Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

14:20
1
OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

14:00
1
📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

13:20
9
Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

12:50
9
Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

Anderlecht-voorzitter Verschueren verklaart opvallende keuze voor Vitor Bruno

12:30
1
Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

Jackpot op komst? Westerlo trekt naar Rotterdam voor miljoenendeal

12:00
Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren

11:40
22
OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

OFFICIEEL: Charleroi gaat hard op de mercato en heeft derde zomertransfer beet

11:30
OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

OFFICIEEL: KAA Gent ziet toekomst in jong talent en handelt meteen

11:20
Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

Vitor Bruno wacht niet af en grijpt meteen in bij Anderlecht

10:50
4
Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

Opvallend: spits tekent bij Dender, Belgische ex-club beweert dat transfer niet doorgaat

10:20
Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

09:45
21
Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

Rik De Mil kondigt transfergeweld aan bij KAA Gent en laat zich uit over komst Burgess

09:15
1
Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

Geëmotioneerde Hugo Broos slaat hard terug na WK-stunt

08:50
1
Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

08:00
Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde" Analyse

Wordt dit het middenveld van de Duivels? Nog maar één keer eerder samen aan de aftrap: "We denken hetzelfde"

07:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 01:00 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 01:00 Nederland Nederland
Turkije Turkije 04:00 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 04:00 Australië Australië
Senegal Senegal 21:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 21:00 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Deze speler verlaat Anderlecht ook zeker, transfer in zicht: niet eindigen zoals Verschaeren Kielse trots Kielse trots over ‘Niemand zag dit aankomen: Jelle Vossen kiest verrassend voor nieuwe club’ Goro Goro over In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem Sead08 Sead08 over 🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça" Sead08 Sead08 over Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur" Goro Goro over Ecuador - Duitsland: 2-1 Albert Dupont Albert Dupont over Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver TRIKKE TRIKKE over Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke FranskeVRooij FranskeVRooij over 📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter Goro Goro over Boucaut out: buitenlander moet VAR naar hoger niveau brengen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved