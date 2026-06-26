WK-LIVE 25/6: Broos stunt met Zuid-Afrika, Raskin heeft niks met Bologna
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Nicolas Raskin niet in onderhandeling met Bologna
In bepaalde media verscheen dat Nicolas Raskin in onderhandeling is met het Italiaanse Bologna voor een transfer. Daar is op dit moment niets van aan. Raskin mikt ook hoger als hij Celtic Glasgow zou verlaten en kijkt de kat uit de boom tot na het WK.
Duitsland roteert niet tegen Ecuador
Duitsland was en is al zeker van de groepswinst en de volgende ronde op het WK en dus was de vraag hoeveel wissels de coach zou doorvoeren. Dat werden er uiteindelijk amper twee, van roteren is dus geen sprake. Temeer de twee wissels die gebeuren een verplichting waren.
Schlotterbeck is out voor de rest van het WK en ook Brown zat met een klein ongemakje. Rüdiger en Raum waren de nieuwkomers van dienst, verder de verwachte namen. "Er zijn al meer ploegen slechter geworden dan dat er beter zijn geworden van te veel roteren in zo'n derde wedstrijd die niet meer van groot belang is om door te gaan", aldus Gert Verheyen over de zaak bij Sporza.
Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt
Onze mannen in de Verenigde Staten maken zich op voor de trip van Seattle naar Vancouver. Daar moeten de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland een belangrijk duel gaan spelen. Mét Doku en zonder Debast? Daar ziet het naar uit. (Lees meer)
Nederland al 20 jaar ongeslagen na 90 minuten
Elk toernooi zijn er wel twijfels over Oranje de laatste jaren. Maar vaak bewijzen de Nederlanders dat hun ‘arrogantie’ vooraf niet eens zo onlogisch is gezien de resultaten die ze neerzetten. Zo is het al van 2006 geleden dat ze – toen tegen Portugal – nog eens verloren binnen de negentig minuten op een WK.
Toegegeven: in 2018 waren de Nederlanders er niet bij, maar het is wel een indrukwekkend lijstje. In 2010 wonnen ze van Denemarken, Japan, Kameroen, Slowakije, Brazilië en Uruguay en verloren ze na verlengingen van Spanje in de finale.
Lekker lijstje van Nederland
In 2014 werden ze derde tegen Brazilië, nadat ze in de halve finales van Argentinië verloren na strafschoppen. Spanje, Australië, Chili en Mexico werden geklopt in 90 minuten, tegen Costa Rica volgden er strafschoppen.
In 2022 was er de nederlaag op strafschoppen tegen Argentinië, maar werd wel gewonnen van Senegal, Qatar en de USA en gelijkgespeeld tegen Ecuador en in 2026 begon het WK met een gelijkspel tegen Japan en een overtuigende overwinning tegen Zweden.
Ibrahimovic meteen "werknemer van de maand'
Zlatan Ibrahimovic is door zijn - tijdelijke - werkgever Fox Sports uitgeroepen tot ‘Werknemer van de Maand’. Dat leverde een pijnlijke situatie op in de studio's van Fox Sports, zeker bij de vaste analisten die al veel langer in dienst zijn. Een beetje awkward was het op z'n minst, ook al was het duidelijk als een soort grap bedoeld.
"Ik wil jullie allemaal bedanken. Dit is een teamprestatie. Dit krijgen na één week, dat is geweldig. Wie weet wat het gaat geven binnen een aantal maanden. Dit is fantastisch. Wil je eens voelen? Echt prachtig dat ik de eerste ben die zoiets krijg."
Oranje-gekte wordt compleet
De Nederlanders zijn gearriveerd in Kansas City en dat hebben de lokale inwoners ongetwijfeld geweten ondertussen. Een indrukwekkende horde fans palmden de stad in, die al van ‘s morgens vroeg knaloranje kleurde. Daarna trokken ze in hordes richting stadion, waar ze binnen een paar uren zullen spelen.
Nederland speelt in de nacht van donderdag op vrijdag (om 1u Belgische tijd) zijn laatste groepsduel tegen Tunesië. Na een 4 op 6 ligt Oranje op koers voor groepswinst. Als ze winnen, dan zijn ze bijna zeker van groepswinst, anders moeten ze nog kijken naar het duel tussen Japan en Zweden. Het doelsaldo met Japan kan ook nog van belang zijn.
IT’S 10:00 AM! 🫨#NothingLikeOranje #FIFAWorldCup #TUNNED pic.twitter.com/A2114BluLT— OnsOranje (@OnsOranje) June 25, 2026
Doku traint mee bij Rode Duivels
De Rode Duivels trainden vandaag een laatste keer voor de allesbepalende groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Zeno Debast was de enige afwezige. De centrale verdediger van Sporting Clube de Portugal werkt nog steeds een individueel programma af.
Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. Jérémy Doku was er wél gewoon bij. Hij lijkt op die manier fit te kunnen raken voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Straks stappen de Rode Duivels het vliegtuig op richting Vancouver. Rond 3 uur Belgische tijd staan bondscoach Rudi Garcia en Brandon Mechele de pers te woord. Ook wij zijn uiteraard ter plaatse.
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Rudi Garcia zal deze vrijdag in Vancouver iets moeten durven proberen om het spel van de Rode Duivels vlotter te maken en zodat de kansen eindelijk ook eens tegen de netten verdwijnen. Achterin zal er ook een antwoord moeten komen op de afwezigheid van Nathan Ngoy. (Lees meer)
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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