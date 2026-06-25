Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt
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Onze mannen in de Verenigde Staten maken zich op voor de trip van Seattle naar Vancouver. Daar moeten de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland een belangrijk duel gaan spelen. Mét Doku en zonder Debast? Daar ziet het naar uit.

De Rode Duivels trainden vandaag een laatste keer voor de allesbepalende groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Zeno Debast was de enige afwezige. De centrale verdediger van Sporting Clube de Portugal werkt nog steeds een individueel programma af.

Jérémy Doku was er wél gewoon bij. Hij lijkt op die manier fit te kunnen raken voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Straks stappen de Rode Duivels het vliegtuig op richting Vancouver, maar ondertussen wordt er nog gekeken richting de komende dagen.

Wie raakt fit voor de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland?

Bij de technische staf zijn ze voorzichtig en de kans is groot dat Doku niet kan starten tegen Nieuw-Zeeland, maar wel in de tweede helft kan inkomen. Ze doen er alles voor om hem toch nog van belang te kunnen laten zijn in de groepsfase.

En wat met Zeno Debast? Zeno Debast zal zaterdagvoormiddag (lokale tijd Verenigde Staten) een opvolg- MRI ondergaan. Als die positie is, dan kan hij groen licht krijgen om vol te gaan in de trainingen met oog op de zestiende finales.

Vincent Mannaert laat zich uit over de situatie van Zeno Debast

Vincent Mannaert heeft zich ook uitgelaten over de zaak en wil benadrukken dat alles goed gaat met Debast. Het was nooit echt de bedoeling om hem (veel) te gebruiken in de groepsfase. Door de schorsing van Ngoy zou hij wel van pas kunnen komen, maar dat zal nog niet gebeuren. "Alles gaat zoals gepland. Voorlopig zit hij helemaal op schema", aldus Mannaert.

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Rond 3 uur Belgische tijd staan bondscoach Rudi Garcia en Brandon Mechele de pers te woord. Ook wij zijn uiteraard ter plaatse in Canada. Dan zal ook Rudi Garcia mogelijk ook wat meer te vertellen hebben over de paraatheid van Doku en/of Debast.

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