Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..."

De Rode Duivels zoeken op het WK nog altijd naar hun beste vorm. Na twee teleurstellende gelijke spelen klinkt de roep om Hans Vanaken almaar luider. Romelu Lukaku is alvast overtuigd: volgens hem klikt het op het veld bijzonder goed tussen hen.

De Rode Duivels hebben op het WK nog niet kunnen schitteren. In hun eerste twee groepswedstrijden tegen Egypte en Iran werd er twee keer gelijk gespeeld terwijl er slechts één doelpunt in hun voordeel viel. Dat was dan nog eens een owngoal.

Bondscoach Rudi Garcia zal snel met oplossingen moeten komen, want op deze manier zal het niet lukken. Veel waarnemers roepen om een basisplaats voor Hans Vanaken, die het tot nog toe met invalbeurten moest doen.

Lukaku ziet perfecte klik met Vanaken

De Limburgse middenvelder schoof onlangs met Romelu Lukaku aan tafel bij '90+', een serie van de KBVB. De Belgische topschutter aller tijden had mooie woorden voor zijn ploegmaat bij de nationale ploeg.

"Onze speelstijlen passen heel goed bij elkaar, omdat hij weet waar ik de bal wil krijgen en ik weet hoe hij de bal graag ontvangt. Als wij samen op het veld staan, zie je dat ook: telkens wanneer hij speelt en ik sta erbij, geeft hij mij assists", zegt Lukaku.

"We hebben niet echt een ego, we willen gewoon winnen", gaat hij verder. "Dat geldt ook wanneer we met Kev of met Youri samenspelen, denk ik. Omdat we het spel zo snel lezen, is het makkelijker om allemaal samen te spelen."



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Vanaken looft Belgische topschutter

Ook Hans Vanaken gaf aan waarom het voor hem een plezier is om naast Romelu Lukuaku te spelen. "We weten welke kwaliteiten we hebben en proberen die van elkaar zo goed mogelijk te benutten. Het is ook gewoon heel makkelijk om met zo’n spits te spelen. Als je hem voor doel zet, weet je dat het in pakweg 90 procent van de gevallen gewoon raak is", vertelde de kapitein van Club Brugge.



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