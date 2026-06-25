Derde plaats kan zelfs godsgeschenk zijn voor Duivels: hier is waarom het mogelijk interessanter is dan tweede

De KBVB heeft nog niet beslist wat ze gaan doen in geval van kwalificatie. Direct doorreizen naar de volgende stad of in Seattle blijven trainen en afreizen net voor de match. Al lijkt de FIFA daar zelf ook wel het een en ander in te zeggen te hebben.

Het ideale scenario is natuurlijk dat de Rode Duivels ruim winnen van Nieuw-Zeeland en dat Iran wint van Egypte. Dan blijven ze sowieso in Seattle, want dan blijft dat hun speelstad. Maar met dat scenario houden ze bij de KBVB al weinig rekening meer. Al weet je natuurlijk nooit. Daarvoor moeten ze winnen van Nieuw-Zeeland en met drie doelpunten meer gescoord dan Egypte dat punten moet laten liggen tegen Iran.

Tot de 1/16de finales in Seattle

Een eventuele kwalificatie betekent niet dat de Rode Duivels meteen van uitvalsbasis veranderen. Binnen de Belgische delegatie is beslist om ook na de groepsfase in Seattle te blijven trainen en verblijven tot aan de zestiende finales.

Wordt België tweede in de groep, dan staat op 3 juli een wedstrijd in Dallas op het programma. Eindigen de Duivels bij de beste derdes, dan wacht een trip naar Vancouver of New York voor hun volgende opdracht.

Terugkeren naar Seattle zit er niet meer in

Terugkeren naar het basiskamp in Seattle zit er daarna wel niet meer in, zelfs als ze in Vancouver spelen, op een halfuurtje vliegen van Seattle. De FIFA wil immers dat de deelnemende ploegen verblijven en trainen in de stad waar ze spelen.

Het zou de bond zelfs serieus op kosten jagen, want de FIFA betaalt enkel vluchten en accomodaties in de stad waar ze naartoe spelen en trainen. Dat op zich nemen zou een kost van enkele honderdduizenden euro's met zich meebrengen. De financiën van de bond zijn niet van die aard dat ze dat gaan overwegen. Dit toernooi moet een spaarpotje aanleggen voor de toekomst indien mogelijk.



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De Rode Duivels moeten uiteraard proberen om Nieuw-Zeeland te verslaan en zo hun kansen op groepswinst gaaf te houden. Maar zelfs bij een derde gelijkspel op rij is kwalificatie voor de knock-outfase nog altijd zeer waarschijnlijk. Als Egypte wint van Iran, maakt België zelfs nog een goede kans om als tweede te eindigen. Al is dat mogelijk zelfs niet het beste scenario.

Derde worden kan héél interessant zijn, maar ook horrorscenario mogelijk

Mocht België door een gelijkspel als derde eindigen, dan blijft de kans op kwalificatie bijzonder groot. In dat geval zijn er verschillende mogelijke scenario's voor de volgende ronde. Eén daarvan is erg ongunstig, met een snelle verplaatsing naar New York en een zware tegenstander als Frankrijk of Noorwegen.

In de meeste scenario's wacht echter een veel aantrekkelijker parcours. Dan kunnen de Rode Duivels in Vancouver blijven spelen, dicht bij hun basiskamp in Seattle, met een haalbare tegenstander en een gunstiger traject richting de achtste finales. Daardoor zou een derde plaats verrassend genoeg zelfs interessanter kunnen uitvallen dan een tweede plaats. Een nederlaag tegen Nieuw-Zeeland zou daarentegen vrijwel zeker het einde van het WK betekenen.