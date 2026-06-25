Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen"
Foto: © photonews
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Het WK 2026 is ondertussen al even bezig. Heel wat van de nieuwe regels worden met lof onthaald, maar een van de nieuwe regels zorgt nog steeds voor flink wat discussie. De verplichte drankonderbrekingen tijdens elke wedstrijd vallen niet bij iedereen in goede aarde. Eddy Demarez ging helemaal los.

FIFA koos ervoor dat er op het WK zogenaamde verfrissingspauzes zullen worden gehouden. Elke wedstrijd krijgt een onderbreking bij minuut 22 van iedere speelhelft, tot op heden heel erg goed opgevolgd door de arbitrage.

In de praktijk komt de maatregel neer op de gekende drinkpauzes om spelers toe te laten in warme temperaturen te presteren. Op het WK zal de pauze ongeacht de weersomstandigheden gehouden worden en duurt zo'n drie minuten.

Players at @FIFAWorldCup 2026 will benefit from three-minute hydration breaks in each half as FIFA prioritises player welfare at next year's tournament:

— FIFA (@FIFAcom) December 8, 2025

Tijdens de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika werd het duel na amper 24 minuten stilgelegd voor een zogenaamde hydration break. Op zich niets ongewoons wanneer de temperaturen richting veertig graden gaan, maar in Mexico-Stad werd er gespeeld bij een aangename 23 graden.

En ook bij veel andere wedstrijden was het klimatologisch geen noodzaak, waardoor er hier en daar toch wenkbrauwen worden gefronst. Ook bij de analisten en de commentatoren is er vaak commentaar te horen op de zaak.

Eddy Demarez gaat los over de zaak

Met recordinkomsten in het vooruitzicht en steeds grotere commerciële belangen rond het WK groeit de indruk dat deze onderbrekingen minder te maken hebben met de gezondheid van spelers dan met extra reclameminuten. En dat is een evolutie waar heel wat voetballiefhebbers zich nu al vragen bij stellen.

Tijdens de wedstrijd op Sporza tussen Panama en Kroatië ging Eddy Demarez los op het thema: "Panama speelt met totale overgave en heel veel inzet. Ze komen dichter en dichter bij een doelpunt. En dan is dit natuurlijk weer heel vervelend in zo’n wedstrijd. Als je het momentum hebt … dan wordt dat gebroken door zo’n debiele drankpauze, ik kan het niet anders zeggen."

Maakt commercie het voetbal kapot?

"Ook al is het met Belgisch bier, het breekt de match op een zeer vervelend moment nog maar eens een keer. Kroatië heeft het moeilijk met het enthousiaste Panama, dat speelt met fysieke kracht, power en snelheid. En dan wil je doorgaan op het elan en dan krijg je die drie minuten waarin het ritme helemaal wordt gebroken."

"De commercie die het voetbal een beetje kapotmaakt kan je wel zeggen, het zal wel veel geld in het laatje brengen anders zou het niet gebeuren, zeker niet als het niet te warm is. Alle begrip als het boven de dertig graden is of zo, maar niet in deze omstandigheden", aldus Demarez.

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