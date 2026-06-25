Dreun voor Canada, Marokko en Brazilië leveren spektakel

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Op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn we begonnen aan de derde en laatste speeldag van de groepsfase van het toernooi. En dus was het uitkijken naar welke ploegen er zich zouden gaan plaatsen voor de zestiende finales.