Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's

We zijn bijna halfweg het WK. De komende week worden knopen doorgehakt over welke 32 landen nog aanspraak maken op de wereldtitel en wie na de groepsfase naar huis zal moeten. Er is nog héél veel mogelijk in heel veel groepen. Een kort overzicht is op zijn plaats.

Na twee speeldagen zijn er al een aantal landen zeker van plaatsing voor de zestiende finales. Ondertussen zijn er al zeven ploegen zeker van de volgende ronde. Daarbij ook thuislanden Team USA en Mexico. Ook Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Argentinië en Colombia zijn al zeker van de volgende ronde.

Noorwegen en Frankrijk spelen tegen elkaar voor de groepswinst en Colombia moet nog tegen Portugal spelen om groepswinst, de andere ploegen weten ondertussen ook al op welke plaats ze uit zullen komen in de knock-outtabel. Voor Argentinië wordt dat een nummer twee uit een andere groep (groep H), voor de drie andere landen een nummer drie die nog niet geweten is. Haïti, Turkije, Tunesië, Panama en Jordanië zijn al uitgeschakeld.

Twaalf ploegen kennen hun lot, nu de andere 36 nog

Twaalf ploegen kennen dus al hun lot, de andere 36 landen moeten nog vol aan de arbeid op de laatste speeldag van het WK. We zetten graag even alles op een rijtje, met daarbij ook nog eens de rankings van alle ploegen op een rijtje.

Groep A: Mexico is geplaatst, Zuid-Korea heeft aan een puntje tegen Zuid-Afrika voor de tweede plaats in de groep. Tsjechië wil tegen Mexico winnen om nog kans te maken, hetzelfde lijkt te gelden voor Zuid-Afrika al kan je met twee punten ook nog bij de beste derdes raken.

Groep B: Canada en Zwitserland spelen tegen elkaar om groepswinst. Met vier punten lijken beide ploegen zo goed als mathematisch zeker van de volgende ronde. Bosnië Herzegovina en Qatar strijden 99 procent zeker om de derde plaats en bij een overwinning zijn ook zij bijna zeker van de volgende ronde.





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Groep C: Brazilië en Marokko zijn met 4 op 6 bijna zeker van de volgende ronde. Schotland gaat tegen Brazilië op zoek naar een stunt, maar kan ook met 3 op 9 mogelijk nog beste derde worden. Haïti is al uitgeschakeld.

Groep D: Team USA speelt een overbodige wedstrijd tegen het uitgeschakelde Turkije. Australië en Paraguay spelen een rechtstreeks duel om de tweede plaats. Bij een gelijkspel zijn het The Socceroos die tweede worden.

Groep E: Duitsland is zeker van groepswinst en speelt nog tegen Ecuador. De Ecuadoranen moeten vermoedelijk winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. Dat geldt ook voor Curaçao tegen Ivoorkust. De Afrikanen hebben aan een puntendeling genoeg.

Groep F: Nederland is zeker van de volgende ronde en moet nog tegen het uitgeschakelde Tunesië. Het wil graag winnen om de groepswinst te verzekeren. Japan strijdt tegen Zweden voor plaats twee en heeft daarvoor aan een punt genoeg. Ook groepswinst is voor beide ploegen nog mogelijk, zeker als Nederland niet zou winnen.

Groep G: in de groep van de Belgen staat er ook nog wel wat op het spel. Egypte heeft alles in eigen handen, de Belgen gaan op zoek naar een overwinning om zeker te zijn van de top-2. Bij een gelijkspel kunnen ze ook nog beste derde worden, terwijl Nieuw-Zeeland een overwinning nodig lijkt te hebben. Tenzij Iran verliest van Egypte: het kunnen nog zware berekeningen worden.

Groep H: berekeningen die ook voor groep G gelden, want daar speelt Spanje als nummer 1 tegen nummer 2 Uruguay en nummer 3 Kaapverdië tegen nummer 4 Saoedi-Arabië. De vier teams hebben allen evenveel ploegen als de teams in de groep van de Belgen, dus ook de scenario's zijn gelijklopend.

Groep I: Frankrijk en Noorwegen spelen tegen elkaar om groepswinst, waarbij Frankrijk genoeg heeft aan een gelijkspel. Senegal en Irak spelen om de derde plaats. Daarin heeft Senegal intrinsiek genoeg aan een punt, maar daarmee raken ze niet bij de beste derdes. Een stevige overwinning lijkt nodig.

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Groep J: Argentinië speelt als groepswinnaar een overbodige wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Jordanië. Oostenrijk en Algerije strijden om de tweede plaats, waarbij Oostenrijk genoeg heeft aan een puntje maar ook Algerije grote kans maakt om bij de beste derdes te eindigen bij een gelijkspel.

Groep K: Colombia is zeker van de volgende ronde en heeft nog een puntje nodig tegen Portugal voor groepswinst. De Portugezen willen misschien niet eens eerste worden gezien de tabelhelften. Congo is bij een zege tegen Oezbekistan 99 procent zeker van de volgende ronde, de Oezbeken moeten winnen en hopen.

Groep L: en in groep L tenslotte lijkt Engeland het tegen het puntenloze Panama te kunnen gaan afmaken, terwijl Kroatië en Ghana zullen strijden om de tweede plaats. Ghana heeft daartoe genoeg aan een puntje, maar ook Kroatië lijkt met een vierde puntje zeker.