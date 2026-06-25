Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vijf speeldagen schorsing voor speler op WK voetbal
Foto: © photonews

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Het WK eist ook zijn eerste zware slachtoffers. Ismaël Koné liep tegen Qatar een zware beenbreuk op na een roekeloze tackle. De FIFA heeft intussen hard ingegrepen en deelt een stevige schorsing uit aan de dader.

Het WK verloopt redelijk vlot in Noord-Amerika, maar het is niet altijd en voor iedereen een feest, vraag dat maar aan Ismaël Koné. De Canadese middenvelder van Sassuolo liep een beenbreuk op tijdens de wedstrijd tegen Qatar. 

Vijf speeldagen schorsing voor Madibo

Dit gebeurde nadat Assim Madibo, een Qatarees, hem langs achteren neerhaalde. Koné is maanden out en de schade bleek enorm te zijn. Canada won de wedstrijd uiteindelijk met 6-0, al werd de partij wel overschaduwd door de horrorblessure.

Ondertussen weet ook Mabido welke sanctie hij krijgt. FIFA meldt namelijk dat hij vijf wedstrijden geschorst werd voor zijn roekeloze tackle. Een belangrijk detail: de schorsing blijft verderlopen, ook na het WK. 

De sanctie toont wel aan hoe zwaar de FIFA de overtreding inschat. Voor Madibo blijft het dus niet bij de rode kaart die hij tijdens de wedstrijd kreeg. De middenvelder zal ook na het WK nog enkele interlands moeten missen.


Voor Koné verandert dat natuurlijk weinig. De Canadese international staat maanden aan de kant en zal zich volledig op zijn revalidatie moeten richten. Een zware domper voor zowel hemzelf als Canada, dat een belangrijke pion moet missen in het verdere verloop van het WK.

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