In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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In een zorgwekkende top 3: België heeft een heel groot probleem

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De Rode Duivels creëren kansen, maar hebben sinds het begin van het WK 2026 een pijnlijk gebrek aan efficiëntie in de afwerking.

De cijfers bevestigen wat veel supporters sinds het begin van het WK 2026 al hadden gezien. De Rode Duivels creëren kansen, maar hebben het lastig om die ook om te zetten in doelpunten. Volgens statistieken die het gespecialiseerde account The xG Philosophy op X deelde, behoort België sinds de start van het toernooi tot de minst efficiënte ploegen voor doel.

De top 3...

Met amper één gemaakt doelpunt uit 3,51 verwachte goals (xG) staat België op de derde plaats in die weinig flatterende ranglijst. Alleen Ecuador (0 doelpunten uit 4,20 xG) en Turkije (0 doelpunten uit 3,84 xG) doen nog slechter. Het is een vaststelling die aansluit bij de eerste twee wedstrijden van de ploeg van Rudi Garcia.

Tegen Egypte waagden de Duivels vijftien keer hun kans, maar slechts drie schoten gingen tussen het kader. Enkele dagen later tegen Iran herhaalde hetzelfde scenario zich. België sloot die match af met 23 pogingen, waarvan er maar zeven gekadreerd waren, zonder ook maar één keer te scoren. Een gebrek aan efficiëntie dat in deze groepsfase al meerdere punten heeft gekost.

Te afhankelijk van Lukaku in de aanval?

Het ontbreken van een Romelu Lukaku op topniveau laat zich uiteraard voelen. De spits kwam dit seizoen bij Napoli weinig aan spelen toe en mist wedstrijdritme. België heeft nochtans spelers die het verschil kunnen maken, zoals het ook voor het toernooi liet zien. De zeges tegen Kroatië (2-1) en Tunesië (5-0) deden vermoeden dat het aanvallende compartiment klaar was voor dit WK.

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De Rode Duivels moeten van Nieuw-Zeeland winnen om zich te verzekeren van kwalificatie voor de zestiende finales. Bij een zege kunnen ze zelfs nog groepswinnaar worden, op voorwaarde dat Iran tegelijk met een klein verschil wint van Egypte én dat België met minstens twee doelpunten verschil wint. Eerste worden betekent een zwaardere tegenstander vermijden in de volgende ronde en de knock-outfase aanvatten met op papier een iets gunstiger parcours.

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