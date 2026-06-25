Club Brugge werkt aan opvallende terugkeer onder de lat

Club Brugge is volop op zoek naar een opvolger voor Simon Mignolet. Yann Sommer geldt al langer als een kandidaat, maar blauw-zwart heeft nog een ervaren doelman op de radar. Ook Mathew Ryan wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke nieuwe nummer één.

Simon Mignolet is gestopt als doelman bij Club Brugge. De voormalige Rode Duivel besloot om na afgelopen seizoen zijn handschoenen aan de haak te hangen. Blauw-zwart moet nu dus op zoek naar een nieuwe keeper.

Eerder vernamen we al dat Club zijn oog had laten vallen op Yann Sommer, de 37-jarige doelman van Inter Milan. De Zwitser kende al een mooie carrière en was actief bij onder meer FC Basel, Borussia Mönchengladbach en Bayern München.

Het contract van Sommer loopt af bij de Italiaanse club en dus is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het is echter nog lang niet zeker dat hij bij blauw-zwart terechtkomt. Club Brugge heeft immers nog een ander profiel op het oog.

Mathew Ryan opnieuw in beeld bij blauw-zwart

Het Nieuwsblad meldt op donderdag namelijk dat ook Mathew Ryan in beeld is bij Club. De Australische doelman zou al even aan het onderhandelen zijn met de ploeg uit West-Vlaanderen. Beide doelmannen zouden op financieel vlak een interessante zet kunnen zijn.

Ryan was afgelopen seizoen actief bij Levante, in de Spaanse eerste klasse. Zijn contract loopt er binnenkort af en dus mag ook hij uitkijken naar een nieuwe club. Voor de WK-ganger zou het een terugkeer zijn: tussen 2013 en 2015 was hij al actief bij de regerende landskampioen.





In 2017 verdedigde hij ook even het doel bij KRC Genk. Nadien kende hij passages bij onder meer Brighton, Arsenal, FC Kopenhagen, AS Roma, AZ Alkmaar en Lens. De Australiër was in quasi heel Europa al actief.

Club mikt duidelijk op een ervaren opvolger voor Mignolet

Momenteel is hij met zijn thuisland actief op het WK in de Verenigde Staten. Tijdens de eerste twee groepswedstrijden zat Ryan op de bank. Waarschijnlijk komt hij ook tegen Paraguay niet in actie.

Welke doelman het uiteindelijk zal worden is nog niet duidelijk, maar het doel van Club lijkt bijzonder duidelijk: een ervaren doelman halen. Ze zijn allebei transfervrij op te pikken.