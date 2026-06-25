Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Drama na Mexicaanse WK-zege: minstens 17 supporters gewond nadat auto inrijdt op menigte

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Mexico vierde woensdagavond nog zijn perfecte groepsfase op het WK, maar in Cabo San Lucas sloeg de feestvreugde plots om in paniek. Een automobilist reed in op een groep supporters, met minstens zeventien gewonden tot gevolg.

De vreugde na de overwinning van Mexico op het WK 2026 is woensdagavond op dramatische wijze omgeslagen. In Cabo San Lucas, in de Mexicaanse staat Baja California Sur, reed een automobilist in op een grote groep supporters die de zege van hun nationale ploeg aan het vieren waren. Daarbij raakten minstens zeventien mensen gewond.

Mexicaanse WK-vreugde slaat om in drama

Mexico had eerder op de avond met 0-3 afgerekend met Tsjechië. Dankzij doelpunten van Mateo Chávez, Julián Quiñones en Álvaro Fidalgo sloot het gastland de groepsfase af met een perfect rapport van 9 op 9. Daarmee plaatste Mexico zich als groepswinnaar voor de volgende ronde van het WK. Door het hele land trokken supporters de straat op om de prestatie van hun ploeg te vieren.

Auto rijdt in op feestende supporters

Ook in Cabo San Lucas verzamelden honderden fans zich op de Lázaro Cárdenas-boulevard. Daar liep het echter volledig uit de hand. Volgens de eerste berichten van La Jornada wilde een automobilist met zijn wagen door een straat rijden die op dat moment vol stond met feestvierders. Toen de auto werd omsingeld door supporters en verschillende mensen zich aan het voertuig zouden hebben vastgehouden of erop sloegen, zou de bestuurder plots gas hebben gegeven.

Minstens 17 gewonden afgevoerd

Daardoor werden meerdere mensen aangereden. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe de wagen zich een weg baant door de menigte, waarna paniek uitbreekt. Kort daarna kwamen politie, brandweer en de civiele bescherming massaal ter plaatse.

Volgens de officiële informatie werden minstens zeventien gewonden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen om medische verzorging te krijgen. Ook de vermoedelijke bestuurder zou gewond zijn geraakt. Hij werd na de feiten gearresteerd en zal worden verhoord.

De straat bleef urenlang afgesloten terwijl de hulpdiensten de slachtoffers verzorgden en speurders de omstandigheden van het incident onderzochten. Voorlopig is nog niet duidelijk of de bestuurder bewust op de menigte inreed of in paniek reageerde toen zijn voertuig werd omsingeld. Het onderzoek moet daar de komende dagen meer duidelijkheid over brengen.

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