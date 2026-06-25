Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

Romelu Lukaku blijft nadrukkelijk gelinkt worden aan een toekomstige terugkeer naar Anderlecht. Op de voorstelling van Vitor Bruno kon de nieuwe coach die vraag dan ook niet ontwijken, al maakte hij meteen duidelijk hoe hij naar een eventuele comeback kijkt.

Vraag over Lukaku zorgt meteen voor opvallende reactie

Romelu Lukaku heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij zal terugkeren naar Anderlecht. Al vaak liet de Belgische spits verstaan dat zijn comeback er op een dag komt. Wanneer is niet geweten, maar het publiek wacht.

Of hij onder Vitor Bruno zal spelen, valt nog af te wachten. De nieuwe trainer van paars-wit kreeg op zijn persvoorstelling een vraag over een eventuele terugkeer van Lukaku, en daar zat hij niet bepaald op te wachten, zo leek.

Bruno prijst zijn huidige aanvallers

"Je zet druk op Antoine (Sibierski), niet op mij", opende hij. "Ik ben heel blij met Cvetkovic. Ik ben heel blij met Sikan en ik ben heel blij met Terry Van de Ven, die er nu ook is. Zelfs Bertacinni, al vind ik hem geen echte spits. Hij kan wel als een soort van tweede spits spelen. Ik ben ook heel blij met hem. En nu begin je over Lukaku. Komaan."

De toon werd meteen gezet. "Heb je zijn nummer? Dan bel ik hem", gaat de 43-jarige Portugees verder. Hij beseft welke kwaliteiten de Belgische aanvaller nog heeft. "Lukaku heeft zijn eigen carrière. Je zag meteen welke impact hij had toen hij tijdens de eerste wedstrijd van België inviel. Misschien zou Lukaku willen komen omdat hij van de club houdt, maar als je naar de cijfers kijkt is het moeilijk om aan hem te tippen."

Ook Lukaku zal moeten werken bij Anderlecht

"Waar ik wel gerust van wordt is dat het scoutingteam, iedereen die werkt aan transfers, heel duidelijke doelwitten heeft. We weten redelijk goed wat we willen", gaat hij verder. "Dus, ja... Lukaku. Maar als hij komt, zal hij ook moeten werken. Het is helemaal niet gegarandeerd dat hij dan zal spelen. Dat is zeker", besluit Bruno.



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Een terugkeer van Lukaku blijft dus vooral toekomstmuziek, al zal de naam bij Anderlecht altijd blijven rondhangen zolang hij actief is. Bruno kijkt voorlopig vooral naar de spelers die hij vandaag ter beschikking heeft, maar weet uiteraard ook dat een comeback van Big Rom ooit een enorm verhaal zou zijn.