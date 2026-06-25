Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mexico sluit de groepsfase perfect af met 9 op 9 en stoot als groepswinnaar door. Ook Hugo Broos mag met Zuid-Afrika vieren, na een late reddingsoperatie tegen Zuid-Korea.

Nadat Groep C en Groep B aan beurt kwamen, was het afgelopen nacht tijd voor Groep A op het WK. Zuid-Afrika nam het op tegen Zuid-Korea, terwijl Tsjechië Mexico in de ogen keek tijdens de laatste wedstrijd van de groepsfase.

Mexico kent weinig problemen met Tsjechië

Er stond nog heel wat op het spel, aangezien alle ploegen nog kans maakten op de tweede plaats. Bij Tsjechië-Mexico was het lang wachten op een doelpunt. De Europeanen konden het gastland lange tijd in toom houden, maar kort voor het uur moesten ze toch plooien.

Mateo Chavez scoorde het openingsdoelpunt, terwijl Julian Guiñones de voorsprong verdubbelde. De wedstrijd leek eigenlijk al gespeeld, maar Alvaro Fidalgo deed er toch nog een schepje bovenop in de extra tijd: 0-3 voor Mexico. 

9 op 9 voor het gastland

Het gastland heeft er een geweldige groepsfase opzitten en pakte 9 op 9 met een doelpuntensaldo van 6. Op die manier plaatste het zich voor de volgende ronde als groepswinnaar. Voorlopig is het ook het enige land dat al zijn wedstrijden won.

Hugo Broos met Zuid-Afrika naar de volgende ronde

Op hetzelfde moment speelden Zuid-Korea en Zuid-Afrika tegen elkaar. Voor Hugo Broos en Bafana Bafana was het een levensbelangrijke wedstrijd. Zuid-Afrika zat slecht in het tornooi en stelde zwaar teleur in zijn voorbije wedstrijden.

Maar op een WK kan er veel gebeuren, en één goed moment volstaat vaak om grootste dingen te realiseren. Daar kan Broos nu ook van meespreken. Enkel een overwinning zou hen naar de volgende ronde brengen.

Hoewel Zuid-Korea de wedstrijd in handen had, kon Zuid-Afrika via een gouden wissel van Broos toch het verschil maken. Thapelo Maseko, die een geweldige wedstrijd speelde, kon op het uur de voorsprong op het bord zetten. Dit deed hij op aangeven van Tshepang Moremi, die één minuut op het veld stond.

Dankzij de zege springt Zuid-Afrika alsnog naar de tweede plaats in Groep A en stoot het verrassend door naar de 16e finales. Zuid-Korea moet hopen dat het een beste derde wordt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Zuid-Afrika
Zuid-Korea

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 22:00 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 22:00 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 26/06 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 26/06 Nederland Nederland
Turkije Turkije 26/06 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 26/06 Australië Australië
Senegal Senegal 26/06 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 26/06 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

de zwerte maan de zwerte maan over Sibierski legt uit waarom Vítor Bruno dé man is voor de landstitel Obiku Obiku over 'Italiaanse club klopt plots aan voor Mario Stroeykens' Jacques1963. Jacques1963. over Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet" Wesl Wesl over Komt ontslag van Garcia eraan, zelfs met zege tegen Nieuw-Zeeland? “Geen weg meer terug” TIGERMANIA TIGERMANIA over Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League' jawaddedadde jawaddedadde over Eddy Demarez gaat los tijdens WK-match: "Het is debiel, kan niet anders zeggen" sven123 sven123 over ‘Anderlecht dacht zijn droomtrainer beet te hebben, tot alles plots kantelde’ ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over De meest gewilde Duivel: Hans Vanaken reageert op roep van heel België om hem in de basis te zetten sven123 sven123 over Anderlecht maakt opnieuw een opvallende keuze ontleder ontleder ontleder ontleder over "Dan is het bye bye Garcia" vs "Voor ons is het makkelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved