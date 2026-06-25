Hugo Broos zorgt voor stunt en flikt het alsnog, Mexico blijft foutloos

Mexico sluit de groepsfase perfect af met 9 op 9 en stoot als groepswinnaar door. Ook Hugo Broos mag met Zuid-Afrika vieren, na een late reddingsoperatie tegen Zuid-Korea.

Nadat Groep C en Groep B aan beurt kwamen, was het afgelopen nacht tijd voor Groep A op het WK. Zuid-Afrika nam het op tegen Zuid-Korea, terwijl Tsjechië Mexico in de ogen keek tijdens de laatste wedstrijd van de groepsfase.

Mexico kent weinig problemen met Tsjechië

Er stond nog heel wat op het spel, aangezien alle ploegen nog kans maakten op de tweede plaats. Bij Tsjechië-Mexico was het lang wachten op een doelpunt. De Europeanen konden het gastland lange tijd in toom houden, maar kort voor het uur moesten ze toch plooien.

Mateo Chavez scoorde het openingsdoelpunt, terwijl Julian Guiñones de voorsprong verdubbelde. De wedstrijd leek eigenlijk al gespeeld, maar Alvaro Fidalgo deed er toch nog een schepje bovenop in de extra tijd: 0-3 voor Mexico.

9 op 9 voor het gastland

Het gastland heeft er een geweldige groepsfase opzitten en pakte 9 op 9 met een doelpuntensaldo van 6. Op die manier plaatste het zich voor de volgende ronde als groepswinnaar. Voorlopig is het ook het enige land dat al zijn wedstrijden won.

Hugo Broos met Zuid-Afrika naar de volgende ronde

Op hetzelfde moment speelden Zuid-Korea en Zuid-Afrika tegen elkaar. Voor Hugo Broos en Bafana Bafana was het een levensbelangrijke wedstrijd. Zuid-Afrika zat slecht in het tornooi en stelde zwaar teleur in zijn voorbije wedstrijden.





Maar op een WK kan er veel gebeuren, en één goed moment volstaat vaak om grootste dingen te realiseren. Daar kan Broos nu ook van meespreken. Enkel een overwinning zou hen naar de volgende ronde brengen.

Hoewel Zuid-Korea de wedstrijd in handen had, kon Zuid-Afrika via een gouden wissel van Broos toch het verschil maken. Thapelo Maseko, die een geweldige wedstrijd speelde, kon op het uur de voorsprong op het bord zetten. Dit deed hij op aangeven van Tshepang Moremi, die één minuut op het veld stond.

Dankzij de zege springt Zuid-Afrika alsnog naar de tweede plaats in Groep A en stoot het verrassend door naar de 16e finales. Zuid-Korea moet hopen dat het een beste derde wordt.