Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat
Foto: © photonews
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Nathan De Cat groeide vorig seizoen uit tot een van de grote revelaties van Anderlecht, maar zijn toekomst blijft onzeker. Zijn contract loopt stilaan af en een akkoord over een verlenging is er nog niet. Binnen paars-wit blijft het dossier dan ook een prioriteit.

Nathan De Cat is een van de meest besproken voetballers in ons land van het afgelopen seizoen. De nog steeds maar 17 jaar oude middenvelder maakte bijzonder veel indruk bij Anderlecht en werd op jonge leeftijd al een steunpilaar van het middenvelder.

Verschueren erkent moeilijk dossier

De Cat was afgelopen seizoen een van de eerste namen op het wedstrijdblad, maar zal hij dat ook volgend seizoen zijn? Zijn contract loopt deze zomer af en er is nog steeds geen nieuw akkoord gevonden. 

In gesprek met Het Nieuwsblad gaf voorzitter Michael Verschueren aan dat het geen makkelijk dossier is. "Nathan De Cat gaat zijn laatste contractjaar in. Dankzij tien jaar lobbyen met de ECF kunnen jonge spelers nu eindelijk contracten van vijf jaar tekenen", vertelde hij.

"Als Nathan dat had gedaan, hadden we nu meer manoeuvreerruimte gehad, maar goed...", gaat Verschueren verder. De voorzitter beseft dan ook dat Anderlecht geen tijd te verliezen heeft. De club wil De Cat graag langer aan zich binden, maar beseft tegelijk dat het dossier allesbehalve eenvoudig ligt.

Anderlecht wil goudhaantje niet kwijt

"Er lopen ook nog altijd onderhandelingen om zijn contract eventueel te verlengen. Maar het is niet aan mij om op de zaken vooruit te lopen", besluit Verschueren over zijn middenvelder.

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Ook coach Vitor Bruno sprak er op zijn persconferentie over. "We hebben nog niet gepraat over een mogelijke transfer. We willen hem uiteraard wel graag houden, daar duwen we voor door. We rekenen op hem", vertelde hij.

De Cat wordt binnen Anderlecht gezien als een van de belangrijkste bouwstenen voor de toekomst. De club wil vermijden dat een van haar grootste talenten straks met een aflopend contract aan het seizoen begint. De komende weken worden dan ook cruciaal in de hoop alsnog een akkoord te vinden over een langdurige samenwerking.

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