"Drie essentiële criteria": Antoine Sibierski legt belangrijke keuze uit

Vitor Bruno werd officieel door Anderlecht aan de pers voorgesteld. Kenneth Bornauw en Antoine Sibierski zijn trots op hun zet. De sterke man heeft daarbij ook aangehaald waarom ze Bruno hebben in huis gehaald.

Enkele weken geleden stond Antoine Sibierski voor het eerst in de perszaal van het Lotto Park, voor zijn officiële voorstelling. Deze week was hij er opnieuw bij, dit keer aan de zijde van Vitor Bruno, die voor het eerst als trainer van paars-wit het woord nam.

Antoine Sibierski stelt zijn nieuwe coach voor

Nadat hij zijn nieuwe coach zich had laten voorstellen aan de Belgische pers, lichtte de sportief directeur zijn keuze toe: zijn eerste grote beslissing aan het hoofd van Sporting Anderlecht. "We hadden drie essentiële criteria vastgelegd: de persoonlijkheid, de coachingsstijl en de managementkwaliteiten van een trainer."

De Portugese coach voldeed aan alle voorwaarden: "Dankzij mijn netwerk kon ik de nodige informatie verzamelen over Vitor Bruno. Het is duidelijk dat hij perfect past bij het DNA van onze club. We hebben de tijd genomen om elkaar te ontmoeten en hebben verschillende lange gesprekken gehad. Ik was overtuigd door zijn menselijke kwaliteiten. Hij past perfect bij wat ik met deze club wil realiseren."

Vitor Bruno krijgt het volle vertrouwen van zijn nieuwe directie

Ook tussen CEO Kenneth Bornauw en de voormalige assistent van Sérgio Conceição klikte het meteen: "Vitor was duidelijk onze nummer één kandidaat. Op het einde van het seizoen – amper vier weken geleden – hebben we een grondige evaluatie gemaakt van de technische staf. Daarna zijn we samen met Antoine Sibierski een strikt proces opgestart, met het besef dat we weinig tijd hadden. Over vier weken spelen we immers al onze eerste Europese voorronde."



"Dat gaf ons minder speelruimte dan andere clubs, maar met de komst van Vitor Bruno en Antoine Sibierski, en de terugkeer van Jean Kindermans, zijn we nu volledig klaar om aan die voorbereiding te beginnen en aan de toekomst van de club te bouwen", besluit Bornauw, die vertrouwen uitstraalt in het vermogen van Anderlecht om opnieuw de top van het Belgische voetbal te bereiken.