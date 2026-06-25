OFFICIEEL: KRC Genk verliest talent aan Spaanse eersteklasser

Aaron Murenzi, een 18-jarige Belgische offensieve middenvelder, heeft een contract getekend bij Levante na drie jaar bij KRC Genk. De Spaanse club kondigde het nieuws donderdag aan.

De aanvallende middenvelder is de neef van Mike Trésor, de Belgische speler van Burnley. De 18-jarige, die eind juni zijn contract bij KRC Genk U18 zou zien aflopen, zet nu een nieuwe belangrijke stap in zijn carrière.

De statistieken van Aaron Murenzi bij KRC Genk

In het seizoen 2025/2026 kwam hij 19 keer in actie bij de U18 en maakte hij zes doelpunten. Daarnaast speelde hij vier wedstrijden in de Youth League voor de Limburgers en prikte hij twee keer raak. De speler, geboren in 2008, kwam ook drie keer in actie in de Challenger Pro League (39 speelminuten).

Hij maakte in juli 2023 de overstap naar de jeugdopleiding van KRC Genk, nadat hij overkwam van Anderlecht. De Limburgse club zag veel potentieel in hem, maar uiteindelijk kwam hij nooit uit voor het eerste elftal.

Het persbericht van Levante

Bij Levante, een ploeg uit de Spaanse eerste klasse, zal hij eerst uitkomen voor het reserveteam. "Met de komst van Aaron Murenzi voegt de blauw-rode reserveploeg jeugd, polyvalentie en waardevolle internationale ervaring toe aan de aanvallende linie, terwijl we tegelijk de opleidingsstructuur in Orriols verder blijven versterken", schrijft de Liga-club.





Levante stelde de speler ook voor in zijn bericht: "Aaron Murenzi, geboren in 2008, is een aanvallende middenvelder die zich goed voelt in het combinatievoetbal in de laatste meters. Hij droeg al het shirt van zijn land, want hij wordt regelmatig opgeroepen voor de jeugdcategorieën van de Belgische nationale ploeg."

"Ondanks zijn jonge leeftijd werd de nieuwe granota-speler opgeleid bij twee van de meest gerenommeerde academies in het Belgische voetbal: hij begon zijn opleiding bij RSC Anderlecht en zette zijn ontwikkeling vervolgens verder bij KRC Genk", besluit de Spaanse club.