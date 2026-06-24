DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot
Foto: © photonews
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Jelle Vossen leek zijn profcarrière stilaan af te bouwen, maar de ervaren spits staat op het punt een verrassende transfer af te ronden. De 37-jarige aanvaller moet Beerschot helpen in de strijd om een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Aernout Van Lindt

Jelle Vossen officieel naar Beerschot

Zoals een paar weken geleden al verwacht en aangekondigd is de deal nu ook helemaal rond. Jelle Vossen trekt naar Beerschot in de Challenger Pro League. "Beerschot heeft zich versterkt met Jelle Vossen. Met de komst van Vossen haalt Beerschot een ervaren spits in huis die zijn kwaliteiten en winnaarsmentaliteit doorheen een indrukwekkende carrière meermaals heeft bewezen", klinkt het op de webstek van Beerschot.

"Ik heb altijd graag op het Kiel gespeeld en ik kijk ernaar uit om nu aan hun zijde te staan. Deze club staat bekend om zijn trouwe en gepassioneerde aanhang. Laten we samen vanaf vandaag een positieve vibe creëren binnen de club en allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Dat zal de sleutel tot succes zijn dit seizoen. Ik wil toch ook nog even mijn vorige club Zulte Waregem bedanken voor de fantastische tijd die ik daar heb gehad", aldus Vossen zelf in een eerste reactie.

Jelle Vossen leek zijn profcarrière stilaan af te bouwen, maar de ervaren spits staat op het punt een verrassende transfer af te ronden. De 37-jarige aanvaller moet Beerschot helpen in de strijd om een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Ervaren doelpuntenmaker blijft actief

Jelle Vossen hangt zijn schoenen dan toch nog niet aan de haak. De voormalige aanvaller van Genk, Club Brugge, Cercle Brugge en Zulte Waregem staat op een zucht van een overeenkomst met Beerschot, zo meldt Het Belang van Limburg. Daarmee kiest hij voor een nieuw avontuur in de Challenger Pro League, waar de Antwerpenaren voluit mikken op promotie.

Vossen is transfervrij nadat zijn contract bij Zulte Waregem afliep. Hoewel hij vorig seizoen niet langer onbetwist titularis was, blijft zijn status als doelpuntenmaker overeind. Met ruim tweehonderd doelpunten in het Belgische profvoetbal behoort hij tot de productiefste spitsen van zijn generatie.

Van promotieheld naar nieuwe uitdaging

Bij Zulte Waregem kende Vossen vorig jaar nog een bijzonder moment. Hij maakte het doelpunt dat Essevee opnieuw naar de hoogste afdeling loodste. Bovendien werd hij door de supporters verkozen tot Speler van het Seizoen.

Toch speelde de Limburger steeds minder. In de competitie stond hij nog slechts vier keer aan de aftrap. Dat zette hem aan het denken over zijn toekomst. In een interview met Het Nieuwsblad verklaarde hij dat hij zijn loopbaan graag nog met een positief gevoel wilde afsluiten.

Bekende gezichten bij Beerschot

Bij Beerschot treft Vossen bovendien een vertrouwde naam. Hoofdtrainer Mo Messoudi werkte eerder als assistent-coach samen met hem bij Zulte Waregem. Die bestaande band kan de integratie vergemakkelijken.

Voor Beerschot is de komst van Vossen meer dan een symbolische transfer. De club zoekt extra ervaring, leiderschap en vooral doelpunten. Met Arnold Vula beschikt de ploeg al over een spits, maar de concurrentie voorin mocht volgens de sportieve cel nog groter worden.

Promotiedroom krijgt extra brandstof

Als de laatste details worden afgerond, krijgt Beerschot er een speler bij die weet wat nodig is om prijzen te pakken en promoties af te dwingen. Ondanks zijn 37 jaar blijft Vossen een naam die respect afdwingt in het Belgische voetbal.

Voor Beerschot is de boodschap duidelijk: de ambitie om snel terug te keren naar de Jupiler Pro League leeft meer dan ooit.

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Jelle Vossen

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