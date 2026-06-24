DONE DEAL: Jelle Vossen trekt naar Beerschot

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Jelle Vossen leek zijn profcarrière stilaan af te bouwen, maar de ervaren spits staat op het punt een verrassende transfer af te ronden. De 37-jarige aanvaller moet Beerschot helpen in de strijd om een snelle terugkeer naar de Jupiler Pro League.