Besiktas-coach komt meteen met belangrijke update over Leandro Trossard

Leandro Trossard zorgde donderdagavond even voor ongerustheid bij Besiktas. De Rode Duivel moest in de Europese wedstrijd tegen Kauno Zalgiris naar de kant na een stevige tik tegen de enkel. De beelden zagen er pijnlijk uit, maar na afloop volgde gelukkig geruststellend nieuws.

Besiktas had sportief weinig problemen met de Litouwse tegenstander en won met 3-0. Daardoor zetten de Turken een stevige stap richting de competitiefase van de Europa League. Toch ging de aandacht na ongeveer zeventig minuten plots naar Trossard.

Stevige tik tegen de enkel

De aanvaller kreeg een harde tik te verwerken en bleef zichtbaar met veel pijn achter. Trossard kermde het uit en kon de wedstrijd niet voortzetten. Ook nadat hij was gewisseld, werd hij nog een tijdlang verder verzorgd.

Gezien de reactie van de Rode Duivel leek een blessure aanvankelijk niet uitgesloten. Besiktas-coach Vincenzo Italiano kon na de wedstrijd echter snel voor opluchting zorgen.

Geen blessure

Volgens Italiano heeft Trossard wel degelijk een stevige tik gekregen, maar zou er geen sprake zijn van een echte blessure. Er zou dus niets mis zijn met zijn enkel.

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Dat is uitstekend nieuws voor zowel Besiktas als de Rode Duivels. De Turkse club lijkt zijn aanvaller daardoor niet voor langere tijd te moeten missen. Hoe snel Trossard opnieuw volledig pijnvrij kan trainen, zal de komende dagen moeten blijken. Voorlopig lijkt de schade alvast beperkt te blijven.