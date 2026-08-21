‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’

Anderlecht heeft volgens Pete O’Rourke belangstelling voor Cameron Ashia, een 21-jarige aanvallende middenvelder van Huddersfield Town. De Engelsman geldt als een interessante optie, maar paars-wit krijgt concurrentie uit Duitsland en Engeland.

Anderlecht meldt zich voor Ashia

Anderlecht zou geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van Cameron Ashia. Volgens de berichtgeving van Pete O’Rourke behoren ook Brighton & Hove Albion en Hamburger SV tot de clubs die informatie hebben ingewonnen. Daarmee lijkt de jonge Engelsman op de radar van meerdere clubs te staan.

Ashia is 21 jaar en speelt bij Huddersfield Town, dat momenteel uitkomt in de Engelse League One. Hij wordt voornamelijk uitgespeeld als aanvallende middenvelder, maar kan ook als centrumspits worden ingezet. Transfermarkt waardeert hem momenteel op 125.000 euro.

Zijn contract loopt volgens Transfermarkt inmiddels tot 30 juni 2027. Dat betekent dat hij momenteel dus niet meer in zijn laatste contractjaar zit, zoals eerst te horen was. Huddersfield moet dan ook in de voorbije maanden de optie op Ashia gelicht hebben. Voor Anderlecht betekent dat dat een eventuele transfer nu onderhandelingen met Huddersfield vereist.

Van Derby naar Huddersfield

Ashia werd op 22 april 2005 geboren in Londen en doorliep aanvankelijk de opleiding van Fox Soccer Academy. In 2022 maakte hij de overstap naar Derby County, waar hij in de jeugd actief was. Na het aflopen van zijn scholarship verliet hij Derby.

In april 2024 haalde Huddersfield hem binnen voor de B-ploeg. Zijn officiële debuut voor het eerste elftal volgde in september 2024 tegen Doncaster Rovers in de EFL Trophy. In maart 2025 werd hij vervolgens uitgeleend aan Torquay United, al kwam hij daar niet in actie.



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Productieve invalbeurt in 2025/26

Het seizoen 2025/26 betekende een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Volgens Opta Analyst kwam Ashia tot 21 optredens, 644 speelminuten, drie doelpunten en drie assists. In League One was hij goed voor drie goals en drie assists.

Zijn eerste competitietreffer maakte hij meteen bij zijn League One-debuut tegen Reading op 9 augustus 2025. Later scoorde hij onder meer tegen Blackpool.

Voor Anderlecht is vooral zijn leeftijd interessant: Ashia is nog jong, heeft ervaring in het Engelse profvoetbal en beschikt volgens Transfermarkt over een interessante, lage marktwaarde van 125.000 euro. Enkel de contractverlenging tot 2027 maakt een goedkope transfer echter minder vanzelfsprekend.