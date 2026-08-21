‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht heeft volgens Pete O’Rourke belangstelling voor Cameron Ashia, een 21-jarige aanvallende middenvelder van Huddersfield Town. De Engelsman geldt als een interessante optie, maar paars-wit krijgt concurrentie uit Duitsland en Engeland.

Anderlecht meldt zich voor Ashia

Anderlecht zou geïnformeerd hebben naar de beschikbaarheid van Cameron Ashia. Volgens de berichtgeving van Pete O’Rourke behoren ook Brighton & Hove Albion en Hamburger SV tot de clubs die informatie hebben ingewonnen. Daarmee lijkt de jonge Engelsman op de radar van meerdere clubs te staan.

Ashia is 21 jaar en speelt bij Huddersfield Town, dat momenteel uitkomt in de Engelse League One. Hij wordt voornamelijk uitgespeeld als aanvallende middenvelder, maar kan ook als centrumspits worden ingezet. Transfermarkt waardeert hem momenteel op 125.000 euro.

Zijn contract loopt volgens Transfermarkt inmiddels tot 30 juni 2027. Dat betekent dat hij momenteel dus niet meer in zijn laatste contractjaar zit, zoals eerst te horen was. Huddersfield moet dan ook in de voorbije maanden de optie op Ashia gelicht hebben. Voor Anderlecht betekent dat dat een eventuele transfer nu onderhandelingen met Huddersfield vereist.

Van Derby naar Huddersfield

Ashia werd op 22 april 2005 geboren in Londen en doorliep aanvankelijk de opleiding van Fox Soccer Academy. In 2022 maakte hij de overstap naar Derby County, waar hij in de jeugd actief was. Na het aflopen van zijn scholarship verliet hij Derby.

In april 2024 haalde Huddersfield hem binnen voor de B-ploeg. Zijn officiële debuut voor het eerste elftal volgde in september 2024 tegen Doncaster Rovers in de EFL Trophy. In maart 2025 werd hij vervolgens uitgeleend aan Torquay United, al kwam hij daar niet in actie.

Lees ook... Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze

Productieve invalbeurt in 2025/26

Het seizoen 2025/26 betekende een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Volgens Opta Analyst kwam Ashia tot 21 optredens, 644 speelminuten, drie doelpunten en drie assists. In League One was hij goed voor drie goals en drie assists.

Zijn eerste competitietreffer maakte hij meteen bij zijn League One-debuut tegen Reading op 9 augustus 2025. Later scoorde hij onder meer tegen Blackpool.

Voor Anderlecht is vooral zijn leeftijd interessant: Ashia is nog jong, heeft ervaring in het Engelse profvoetbal en beschikt volgens Transfermarkt over een interessante, lage marktwaarde van 125.000 euro. Enkel de contractverlenging tot 2027 maakt een goedkope transfer echter minder vanzelfsprekend.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Kairat Almaty live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Kairat Almaty

Meer nieuws

Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze

Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze

12:30
3
Niets te maken met een transfer: dit is de echte reden waarom Saliba niet in Anderlecht-selectie zat

Niets te maken met een transfer: dit is de echte reden waarom Saliba niet in Anderlecht-selectie zat

10:36
5
'Anderlecht vraagt te veel voor Stroeykens, Werder Bremen denkt aan voormalige JPL-speler als alternatief'

'Anderlecht vraagt te veel voor Stroeykens, Werder Bremen denkt aan voormalige JPL-speler als alternatief'

10:00
Opvallend: hoe 18 Anderlecht-fans in Kazachstan een onverwachte rol speelden in het spelershotel

Opvallend: hoe 18 Anderlecht-fans in Kazachstan een onverwachte rol speelden in het spelershotel

09:30
15
Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler

Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler

07:20
9
📷 Club Brugge onthult opvallend nieuw derde shirt voor seizoen 2026/27

📷 Club Brugge onthult opvallend nieuw derde shirt voor seizoen 2026/27

14:30
🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League De derde helft

🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League

13:30
2
Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren

Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren

12:45
1
Belgische en Nederlandse clubs laten oog vallen op KV Mechelen-talent

Belgische en Nederlandse clubs laten oog vallen op KV Mechelen-talent

13:00
2
OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit en versterkt zich met Ajax-spits

OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit en versterkt zich met Ajax-spits

11:30
Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië

Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië

11:11
Kompany komt met duidelijke uitleg over situatie rond Musiala en spreekt over Supercup tegen Dortmund

Kompany komt met duidelijke uitleg over situatie rond Musiala en spreekt over Supercup tegen Dortmund

11:00
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

18:54
'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak'

'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak'

07:00
15
Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser

Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser

09:00
2
Besiktas-coach komt meteen met belangrijke update over Leandro Trossard

Besiktas-coach komt meteen met belangrijke update over Leandro Trossard

08:00
La Louvière ziet 'man van 12 miljoen euro' na één seizoen alweer vertrekken

La Louvière ziet 'man van 12 miljoen euro' na één seizoen alweer vertrekken

08:30
2
'Aston Villa aast op ex-verdediger van Anderlecht'

'Aston Villa aast op ex-verdediger van Anderlecht'

21:40
STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap

STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap

06:30
STVV-coach Frédéric De Meyer is duidelijk na opvallende Europese avond Reactie

STVV-coach Frédéric De Meyer is duidelijk na opvallende Europese avond

22:58
KAA Gent houdt het hart vast: sterkhouder valt opnieuw uit, De Mil spreekt

KAA Gent houdt het hart vast: sterkhouder valt opnieuw uit, De Mil spreekt

23:47
Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn

Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn

23:00
Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

20/08
8
Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

22:00
Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

17:00
'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

20:10
20
Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

22:21
5
'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

22:25
10
Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

22:00
Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

21:20
'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

20:55
KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

20:40
6
Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"

Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"

20:35
LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

20:10
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

20/08
20
Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

19:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan - FC Thun FC Thun
OFI Kreta OFI Kreta 3-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 1-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 3-1 Aarhus GF Aarhus GF

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League Dog3 Dog3 over Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser cartman_96 cartman_96 over ‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’ Sv1978 Sv1978 over Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet Dog3 Dog3 over KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international poestexas poestexas over 'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino' Sv1978 Sv1978 over Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze Goro Goro over Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren Goro Goro over Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler Geert DL Geert DL over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved