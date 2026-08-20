Kairat Almaty Kairat Almaty
0-3
Anderlecht Anderlecht
Kairat Almaty
andAnderlecht
0-1
2' Jaakko Oksanen
0-2
24' Lukas Ambros
0-3
45+1' Danylo Sikan (Lukas Ambros)
Datum: 20/08/2026 17:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Almaty Ortalyk Stadion
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League
Robbie Maes
| 87 reacties
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League
Foto: © photonews

Anderlecht zette in Kazachstan een stevige stap richting de League Phase van de Europa League. Paars-wit rekende in de heenwedstrijd vlot af met Kairat Almaty en keert met een comfortabele 0-3-voorsprong huiswaarts. Al had de score evengoed nog een pak hoger kunnen oplopen.

Voor Anderlecht stond er sowieso een bijzondere verplaatsing op het programma. Paars-wit ondernam een van de verste Europese trips uit de clubgeschiedenis: zo'n 7.000 kilometer en ongeveer 9,5 uur reizen naar Kazachstan.

Vitor Bruno kiest voor vertrouwde basiself

Coach Vitor Bruno hield vast aan zijn vertrouwde basiself. Op de linksachter kreeg Augustinsson de voorkeur boven Ndiaye, terwijl Marco Kana op het middenveld mocht starten ten koste van Saliba. Voorin vormden Nga Kana, Sikan en Cvetkovic het aanvallende trio.

Het grootste obstakel bleek uiteindelijk niet Kairat, maar de grasmat. Die lag er bijzonder slecht bij, met opvallend veel bruine plekken over het veld. De oorzaak? Een recent optreden van niemand minder dan Kanye West. Toch liet Anderlecht zich niet van de wijs brengen.

Droomstart voor paars-wit

Ondanks een verre trip en een erbarmelijke grasmat hadden de Brusselaars amper tijd nodig om de wedstrijd naar hun hand te zetten. De eerste hoekschop was meteen raak. Doelman Anarbekov ging volledig onder de bal door, waarna Biancone profiteerde en de bal binnenwerkte.

Kairat probeerde wel te reageren, maar de thuisploeg kwam duidelijk kwaliteit tekort aan de bal. De lange ballen richting aanval leverden nauwelijks gevaar op. Toch moest Colin Coosemans enkele keren stevig tussenkomen om een aansluitingstreffer te voorkomen. De Anderlecht-doelman stond telkens pal.

Dat Kairat vorig seizoen als laatste eindigde in de Champions League-fase, werd op het veld stilaan duidelijk. Anderlecht had de wedstrijd volledig onder controle en leek vastbesloten om het tweeluik al in de heenwedstrijd te beslissen.

Ambros en Sikan maken het verschil

Nog voor de rust werd de voorsprong verder uitgebouwd. Ambros kwam vanop rechts naar binnen en krulde de bal heerlijk in de verste hoek. Een klasseflits die paars-wit op 0-2 bracht.

Even later viel ook de derde treffer. Net als bij het openingsdoelpunt was een hoekschop de aanleiding. De vrijstaande Sikan kon zonder al te veel problemen binnenkoppen.

Alsof een 0-3-achterstand nog niet pijnlijk genoeg was voor de thuisploeg, moest Kairat kort daarna ook nog met tien man verder. Shirobokov ging bijzonder stevig door op de enkel van Sikan. Na tussenkomst van de VAR trok de scheidsrechter de rode kaart.

In de tweede helft viel er niet veel meer te noteren, behalve dat Anderlecht naliet om de voorsprong verder uit te diepen. Het enige positieve? Het debuut van Marten Winkler, die bij zijn eerste invalbeurt meteen een positieve indruk maakte.

En zo trekt paars-wit met een comfortabele voorsprong terug richting Brussel. Al had de score evengoed 0-4, 0-5 of zelfs 0-6 kunnen zijn.

Opstellingen

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Kairat Almaty Kairat Almaty
Anarbekov Temirlan 90' 5.7 -
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Lucas Áfrico 90' 5.9 -
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Shirobokov Alexandr   38' 4.9 -
  • Rode kaarten: 1
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Tapalov Erkin 90' 5.9 -
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Jukkola Oiva 90' 5.8 -
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Machado Mata Luís Carlos 72' 6.1 -
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Glazer Dan Leon 90' -
Mrynskiy Aleksandr 45' 5.8 -
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Oksanen Jaakko   72' 4.6 -
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Edmilson 60' 6.3 -
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Bank
Kasabulat Damir 0'  
kurgin lev 18' 5.6 -
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sadybekov adilet 18' 6.0 -
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Baybek Olzhas 45' 6.2 -
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Birkurmanov Mansur 0'  
Tuyakbaev Azamat 30' 5.5 -
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Abish Mukhamedali 0'  
Buch Danila 0'  
Bekbolat Ismail 30' 6.3 -
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Kalmurza Sherkhan 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.8 -
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Augustinsson Ludwig 90' 7.0 -
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Biancone Giulian   90' 6.65 -
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Pétrot Léo 90' 7.0 -
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Maamar Ali   74' 6.65 -
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Llansana Enric   84' 6.3 -
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Kana Marco 90' 6.5 -
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Ambros LukasA 90' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
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Nga Kana Joshua 63' -
Cvetkovic Mihajlo   45' 6.32 -
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Sikan Danylo 84' 7.09 -
  • Goals: 1
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Bank
Winkler Marten 16' 6.9 -
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Seghers Mattis 0'  
Keita Zoumana 0'  
Antman Oliver 27' 6.5 -
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Heekeren Justin 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 6' 6.6  
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Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Degreef Tristan 45' 6.8 -
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Bertaccini Adriano 6' 6.4  
Meer statistieken
Herbeleef Kairat Almaty - Anderlecht
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

18:54

Anderlecht zette in Kazachstan een stevige stap richting de League Phase van de Europa League. Paars-wit rekende in de heenwedstrijd vlot af met Kairat Almaty en keert met ...

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 0-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 0-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 0-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 21:00 Aarhus GF Aarhus GF
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