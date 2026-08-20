Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

Anderlecht zette in Kazachstan een stevige stap richting de League Phase van de Europa League. Paars-wit rekende in de heenwedstrijd vlot af met Kairat Almaty en keert met een comfortabele 0-3-voorsprong huiswaarts. Al had de score evengoed nog een pak hoger kunnen oplopen.

Voor Anderlecht stond er sowieso een bijzondere verplaatsing op het programma. Paars-wit ondernam een van de verste Europese trips uit de clubgeschiedenis: zo'n 7.000 kilometer en ongeveer 9,5 uur reizen naar Kazachstan.

Vitor Bruno kiest voor vertrouwde basiself

Coach Vitor Bruno hield vast aan zijn vertrouwde basiself. Op de linksachter kreeg Augustinsson de voorkeur boven Ndiaye, terwijl Marco Kana op het middenveld mocht starten ten koste van Saliba. Voorin vormden Nga Kana, Sikan en Cvetkovic het aanvallende trio.

Het grootste obstakel bleek uiteindelijk niet Kairat, maar de grasmat. Die lag er bijzonder slecht bij, met opvallend veel bruine plekken over het veld. De oorzaak? Een recent optreden van niemand minder dan Kanye West. Toch liet Anderlecht zich niet van de wijs brengen.

Droomstart voor paars-wit

Ondanks een verre trip en een erbarmelijke grasmat hadden de Brusselaars amper tijd nodig om de wedstrijd naar hun hand te zetten. De eerste hoekschop was meteen raak. Doelman Anarbekov ging volledig onder de bal door, waarna Biancone profiteerde en de bal binnenwerkte.

Kairat probeerde wel te reageren, maar de thuisploeg kwam duidelijk kwaliteit tekort aan de bal. De lange ballen richting aanval leverden nauwelijks gevaar op. Toch moest Colin Coosemans enkele keren stevig tussenkomen om een aansluitingstreffer te voorkomen. De Anderlecht-doelman stond telkens pal.





Dat Kairat vorig seizoen als laatste eindigde in de Champions League-fase, werd op het veld stilaan duidelijk. Anderlecht had de wedstrijd volledig onder controle en leek vastbesloten om het tweeluik al in de heenwedstrijd te beslissen.

Ambros en Sikan maken het verschil

Nog voor de rust werd de voorsprong verder uitgebouwd. Ambros kwam vanop rechts naar binnen en krulde de bal heerlijk in de verste hoek. Een klasseflits die paars-wit op 0-2 bracht.

Even later viel ook de derde treffer. Net als bij het openingsdoelpunt was een hoekschop de aanleiding. De vrijstaande Sikan kon zonder al te veel problemen binnenkoppen.

Alsof een 0-3-achterstand nog niet pijnlijk genoeg was voor de thuisploeg, moest Kairat kort daarna ook nog met tien man verder. Shirobokov ging bijzonder stevig door op de enkel van Sikan. Na tussenkomst van de VAR trok de scheidsrechter de rode kaart.

In de tweede helft viel er niet veel meer te noteren, behalve dat Anderlecht naliet om de voorsprong verder uit te diepen. Het enige positieve? Het debuut van Marten Winkler, die bij zijn eerste invalbeurt meteen een positieve indruk maakte.

En zo trekt paars-wit met een comfortabele voorsprong terug richting Brussel. Al had de score evengoed 0-4, 0-5 of zelfs 0-6 kunnen zijn.