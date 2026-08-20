Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

STVV heeft zijn Europese terugkeer meteen kleur gegeven met een late ontlading op Stayen. Tegen Omonia Nicosia liep het voetballend lang stroef en bleef het gevaar beperkt, maar diep in blessuretijd bezorgde Taniguchi de Kanaries alsnog een kostbare zege en een mooie uitgangspositie.

STVV nam het donderdagavond op tegen Omonia Nicosia in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League. Taniguchi was fit en kwam in de ploeg ten koste van Mbe Soh achteraan terwijl Hata plaats maakte voor Matsuzawa. Verder behield Frédéric De Meyer het vertrouwen.

Beide ploegen begonnen nogal afwachtend aan de partij. Het balbezit wisselde regelmatig zonder dat er grote risico's werden genomen. STVV bleek voetballend de betere ploeg, al kwam het eerste doelgevaar toch van de bezoekers.

Omonia zet alles op slot

Er leek wat creativiteit te ontbreken in de eerste helft. De spelers leken voornamelijk defensief te denken en gaven liever een pass naar achteren dan offensief openingen te zoeken. Alles zat goed op slot bij Omonia terwijl de inspiratie ontbrak bij STVV. Bijgevolg gingen we met een 0-0-tussenstand rusten na een zeer matige eerste helft.

Na de pauze zette het wedstrijdbeeld van de eerste helft zich verder. Zo'n tien minuten ver in de tweede helft kregen de Kanaries een enorme waarschuwing. Jaden Motnor kwam oog in oog met Kokubo, maar knalde onbegrijpelijk naast.

Niet dat de Cyprioten beter waren in het voetballen, zeker niet. Maar toch kwamen zij dichter bij een doelpunt dan STVV, dat op aanvallend vlak nagenoeg niets liet zien. Dat terwijl er ook onnodig vaak balverlies werd geleden op het middenveld.





Arbnor Muja viel halverwege de tweede helft in. Nadat hij op het veld kwam, werd er vooraan toch meer initiatief genomen. Lange tijd leek de wedstrijd dood te bloeden richting een 0-0-gelijkspel, maar dat was zonder Taniguchi gerekend...

Taniguchi doet Stayen ontploffen

In de 94e speelminuut schilderde Ryan Merlen het leer richting de tweede paal, waar kapitein Taniguchi kwam aangestormd. Hij kon met een halve sliding het enige doelpunt van de partij maken. Stayen ontplofte en niet veel later volgde het laatste fluitsignaal.

Dankzij het late doelpunt van Taniguchi versierde STVV toch een redelijke uitgangspositie voor de terugwedstrijd. Geruststellend was het echter niet. Volgende week zal er beter moeten worden gevoetbald, maar met de 1-0 kunnen de Truienaars toch met een positief gevoel naar Cyprus.