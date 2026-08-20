STVV STVV
1-0
Omonia Nicosia Omonia Nicosia
stvSTVV
Omonia Nicosia
Shogo Taniguchi 90+4'
1-0
Datum: 20/08/2026 20:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Stayen
Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| 11 reacties
Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen
Foto: © photonews

STVV heeft zijn Europese terugkeer meteen kleur gegeven met een late ontlading op Stayen. Tegen Omonia Nicosia liep het voetballend lang stroef en bleef het gevaar beperkt, maar diep in blessuretijd bezorgde Taniguchi de Kanaries alsnog een kostbare zege en een mooie uitgangspositie.

STVV nam het donderdagavond op tegen Omonia Nicosia in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League. Taniguchi was fit en kwam in de ploeg ten koste van Mbe Soh achteraan terwijl Hata plaats maakte voor Matsuzawa. Verder behield Frédéric De Meyer het vertrouwen.

Beide ploegen begonnen nogal afwachtend aan de partij. Het balbezit wisselde regelmatig zonder dat er grote risico's werden genomen. STVV bleek voetballend de betere ploeg, al kwam het eerste doelgevaar toch van de bezoekers.

Omonia zet alles op slot

Er leek wat creativiteit te ontbreken in de eerste helft. De spelers leken voornamelijk defensief te denken en gaven liever een pass naar achteren dan offensief openingen te zoeken. Alles zat goed op slot bij Omonia terwijl de inspiratie ontbrak bij STVV. Bijgevolg gingen we met een 0-0-tussenstand rusten na een zeer matige eerste helft.

Na de pauze zette het wedstrijdbeeld van de eerste helft zich verder. Zo'n tien minuten ver in de tweede helft kregen de Kanaries een enorme waarschuwing. Jaden Motnor kwam oog in oog met Kokubo, maar knalde onbegrijpelijk naast. 

Niet dat de Cyprioten beter waren in het voetballen, zeker niet. Maar toch kwamen zij dichter bij een doelpunt dan STVV, dat op aanvallend vlak nagenoeg niets liet zien. Dat terwijl er ook onnodig vaak balverlies werd geleden op het middenveld.

Arbnor Muja viel halverwege de tweede helft in. Nadat hij op het veld kwam, werd er vooraan toch meer initiatief genomen. Lange tijd leek de wedstrijd dood te bloeden richting een 0-0-gelijkspel, maar dat was zonder Taniguchi gerekend...

Taniguchi doet Stayen ontploffen

In de 94e speelminuut schilderde Ryan Merlen het leer richting de tweede paal, waar kapitein Taniguchi kwam aangestormd. Hij kon met een halve sliding het enige doelpunt van de partij maken. Stayen ontplofte en niet veel later volgde het laatste fluitsignaal. 

Dankzij het late doelpunt van Taniguchi versierde STVV toch een redelijke uitgangspositie voor de terugwedstrijd. Geruststellend was het echter niet. Volgende week zal er beter moeten worden gevoetbald, maar met de 1-0 kunnen de Truienaars toch met een positief gevoel naar Cyprus.

Opstellingen

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STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.98 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
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Pupe Joedrick 90' 7.36 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Musliu Visar 90' 7.58 -
  • Nauwkeurige passes: 58/63 (92.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Taniguchi Shogo 90' 8.21 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 81/94 (86.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
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Vanwesemael Robert-Jan   90' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 56/68 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 76/82 (92.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ishiwatari Nelson 61' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Sebaoui Ilias 90' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Merlen Ryan A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Matsuzawa Kaito 61' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Soelle Soelle Frederic 45' 6.35 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Hata Taiga 0'  
Mbe Soh Loïc 0'  
Muja Arbnor 29' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/10 (30%)
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Bazdar Samed 45' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
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Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Ngoy Yanis 0'  
Araki Ryotaro 29' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Diouf Oumar 0'  
Shinkawa Shion 0'  
 

Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Ribeiro de Freitas Fabiano 90' 6.66 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
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Balkovec Jure 90' 7.13 -
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Panagiotou Nikolas 90' 7.21 -
  • Nauwkeurige passes: 61/66 (92.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Coulibaly Senou 90' 7.49 -
  • Nauwkeurige passes: 70/79 (88.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
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Duverne Jean-Kevin   90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Montnor Jaden 71' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Marić Mateo 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Andreou Panagiotis 90' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 29/42 (69%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
de Lima Costa Ewandro Felipe   90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 25/36 (69.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Tankovic Muamer 77' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Diony Loïs 77' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Nego Loïc 13' 6.6 -
Meer statistieken
Michail Pantelis 0'  
Christou Andreas 0'  
Christoforou Panagiotis 0'  
Eiting Carel 0'  
Kakoullis Andronikos 13' 6.04 -
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Chatzigiovannis Anastasios 19' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Uzoho Francis 0'  
Simic Stefan 0'  
Kousoulos Ioannis 0'  
Šatka Ľubomír 0'  
Neophytou Angelos 0' 6.3  
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Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
OFI Kreta OFI Kreta 3-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 1-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 3-1 Aarhus GF Aarhus GF
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