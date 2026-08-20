'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 14 reacties
'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'
Foto: © photonews
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Moussa N'Diaye kan nog altijd terugkeren naar FC Schalke 04. De Duitse traditieclub hoopt de speler nog altijd naar Gelsenkirchen te halen. Ook de speler wil een transfer.

Lorenz Lomme

'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

We schreven niet zo lang geleden dat Anderlecht en Schalke 04 een akkoord naderden over Moussa Ndiaye. Het bleef daarna even stil rond de speler, die meespeelde in verschillende Europese duels en ook in de competitie in actie kwam.

Ndiaye reisde echter niet mee naar Kairat Almaty in de play-offs van de Europa League. Dat heeft mogelijk te maken met een transfer.

Journalist Sacha Tavolieri weet dat Schalke 04 opnieuw contact heeft opgenomen met paars-wit omtrent een transfer. RSCA wilde Ndiaye niet meer verkopen na de Europese duels, maar de speler wil zelf naar de Duitse traditieclub. Ndiaye dringt aan op een overstap.

Moussa N'Diaye staat héél dicht bij een terugkeer naar FC Schalke 04. RSC Anderlecht werkt dan toch mee aan een nieuwe verhuur. Al zorgt Antoine Sibierski er meteen voor dat er volgend seizoen enkele miljoenen euro's worden bijgeschreven op de bankrekening.

Moussa N'Diaye speelde sinds de jaarwisseling voor FC Schalke 04. De 24-jarige Senegalees - hij kwam in het Lotto nauwelijks nog aan voldoende speelminuten - groeide in Gelsenkirchen snel uit tot één van de sterkhouders. Enig probleem: Die Königsblauen hadden geen aankoopoptie opgenomen in de huurdeal.

Schalke was bij de onderhandelingen vragende partij, maar er werd geen overeenkomst gevonden met Anderlecht over het bedrag van die aankoopoptie. Lees: de waardebepaling van beide teams lag te ver uit elkaar. De voorbije weken werden de onderhandelingen tussen Schalke en Anderlech opnieuw opgestart.

Er is (dan toch) een deal in de maak tussen RSC Anderlecht en FC Schalke 04 over Moussa N'Diaye

BILD weet dat er een dan toch nog deal in de maak is. N'Diaye verhuist (zo goed als zeker) - de laatste punten en komma's moeten nog op de juiste plaatsen gezet worden - opnieuw naar de Arena Auf Schalke. En opnieuw gaat het om een uitleenbeurt. Al verzekert Antoine Sibierski Anderlecht nu wél al van toekomstige miljoenen. 

In de overeenkomst is deze keer wel aankoopoptie opgenomen. Meer zelfs: het gaat om een verplichte aankoopoptie. Schalke betaalt volgende zomer - de bankrekening van de Duitse traditieclub liet die uitgave vandaag niét toe - vier miljoen euro om N'Diaye definitief binnen te halen.

(Verplichte) aankoopoptie van vier miljoen euro

Anderlecht vroeg aanvankelijk vijf miljoen euro voor de flankverdediger, maar deed uiteindelijk water bij de spreekwoordelijke wijn. Al moet het gezegd: uiteindelijk pakt paar-wit een mooie meerwaarde op de Senegalees. De Belgische recordkampioen betaalde in 2022 slechts een opleidingsvergoeding om N'Diaye weg te halen bij de jeugdploegen van FC Barcelona.

Die Königsblauwen pakten vorig seizoen de titel in de 2.Bundesliga. Schalke promoveert naar de Bundesliga. N'Diaye moet daar helpen aan hét doel: handhaving op het Duitse hoogste niveau én opnieuw uitgroeien tot de subtopper die Schalke ooit was.

14 reacties
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Moussa N'Diaye

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