Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet

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De transfergeruchten rond Tawfik Bentayeb slepen ondertussen al meer dan een maand aan. Standard, Union SG en RSC Anderlecht roerden zich en dat leverde een intense en interessante strijd op om de handtekening van de voetballer. Anderlecht heeft nu een akkoord en haalt de speler binnen.