Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser
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Het klinkt bijna onwaarschijnlijk, maar Ronaldinho duikt opnieuw op in het voetbal. Elf jaar nadat zijn laatste avontuur bij Fluminense eindigde en zijn spelerscarrière voorbij leek, heeft de Braziliaanse wereldster zich verbonden aan Ravenna FC.

De club uit de Italiaanse Serie C stelde hem officieel voor en laat zelfs de deur open voor speelminuten. Ronaldinho zelf sprak bij zijn presentatie met zichtbaar enthousiasme over zijn terugkeer naar Italië. “De derby van Milaan blijft mijn mooiste herinnering aan mijn vorige periode hier”, vertelde hij. Dat hij nu voor Ravenna kiest, heeft volgens hem vooral met twee zaken te maken. “Vriendschap en passie hebben mij teruggebracht”, zei hij volgens The Guardian.

Deur naar het veld blijft open

Wat zijn precieze rol wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Ronaldinho wil in elk geval helpen om enthousiasme rond de ploeg te creëren. “Ik wil de andere spelers inspireren en er een spectaculair seizoen van maken. En als het kan, natuurlijk winnen.”

Opvallend is dat een daadwerkelijke comeback als speler niet wordt uitgesloten. “Als ik een doelpunt kan maken, wordt deze ervaring nog mooier”, grapte de 46-jarige Ronaldinho. Of hij effectief wedstrijden zal spelen, ligt volgens hem bij de voorzitter en de trainer.

Daarmee krijgt zijn komst een extra bijzonder randje. Zijn laatste club was Fluminense in 2015. Nadien leek zijn profcarrière definitief voorbij, tot Ravenna hem nu opnieuw een plaats binnen het voetbal geeft.

Een carrière vol wereldfaam

Ronaldinho behoort tot de meest herkenbare voetballers van zijn generatie. Bij FC Barcelona kwam hij 207 keer in actie, met 94 doelpunten en 71 assists. Daarnaast speelde hij 95 wedstrijden voor AC Milan en 77 voor Paris Saint-Germain. Ook bij verschillende Braziliaanse clubs liet hij zich zien.

Voor Brazilië verzamelde hij 97 interlands. Nu, ruim een decennium na zijn laatste clubavontuur, begint Ronaldinho aan een compleet nieuw hoofdstuk bij Ravenna.

Voorzitter Cipriani bevestigde bovendien dat de Braziliaan ook aandeelhouder wordt. Het project draait volgens de club niet alleen om uitstraling, maar vooral om nieuw enthousiasme. Of dat uiteindelijk ook leidt tot een echte comeback op het veld, moet nog blijken.

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Ravenna
Brazilië
Gaucho Ronaldinho

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