🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League

Vandaag is eindelijk het zover: de Premier League begint aan een nieuw seizoen. De Engelse topcompetitie maakt zich opnieuw op voor maanden vol topwedstrijden, verrassingen, spanning en spektakel. Ook Play Sports staat helemaal klaar om de start van de voetbaljaargang uitgebreid te volgen, met Ruben Van Gucht als één van de commentatoren.

Ruben Van Gucht is erbij voor Premier League op Play Sports

Ruben Van Gucht is op Play Sports van de partij en zorgt mee voor de Belgische omkadering rond de start van de Premier League. Vanuit de studio en rond de wedstrijden wordt vooruitgeblikt op wat opnieuw een bijzonder seizoen moet worden.

De verwachtingen zijn hoog, want de Premier League blijft een van de populairste voetbalcompetities ter wereld. Met topclubs, grote sterren en ambitieuze trainers valt er vanaf de eerste speeldag meteen heel wat te beleven.

Nieuwe verhalen liggen klaar

Een nieuw Premier League-seizoen betekent automatisch nieuwe verhaallijnen. Wie maakt aanspraak op de titel? Welke ploegen kunnen verrassen? En welke spelers groeien uit tot de grote uitblinkers van de komende maanden?

Voor de Belgische voetbalfan is er bovendien opnieuw voldoende reden om de competitie op de voet te volgen. De prestaties van de verschillende clubs en spelers zullen ook in ons land uitgebreid worden besproken.

Van Gucht en Vanhaezebrouck zorgen voor extra sfeer met heerlijke video

Om de start helemaal in stijl te vieren, pakken Ruben Van Gucht en Hein Vanhaezebrouck uit met een opvallend filmpje. Op de tonen van ‘Ik ben de man’ van Raymond van het Groenewoud maken ze duidelijk dat ook zij helemaal klaar zijn voor het nieuwe Premier League-seizoen.





De competitie is begonnen. Tijd voor Engels topvoetbal! Maar eerst nog even helemaal in de sfeer komen met de video van PlaySports waarin Van Gucht en Vanhaezebrouck de hoofdrol spelen. Schitterend gedaan, bekijk het hieronder. Vooral: helemaal uitkijken, want Vanhaezebrouck maakt maar naar het einde van het filmpje zijn intrede, maar doet het helemaal op zijn manier.