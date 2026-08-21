Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 3 reacties
Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Anderlecht heeft met Tawfik Bentayeb een nieuwe aanvaller beet. Hij wordt normaal vandaag voorgesteld. Opvallend detail: de Marokkaanse spits lijkt meteen het rugnummer 21 van César Huerta over te nemen. Dat voedt de speculatie over de toekomst van de Mexicaan in Brussel.

Nummer 21 krijgt nieuwe eigenaar

De transfer van Tawfik Bentayeb naar Anderlecht krijgt meteen een opvallend detail. De 24-jarige Marokkaanse spits heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend, waardoor hij tot 2030 aan de Brusselse club verbonden is. Hij krijgt naar verwachting rugnummer 21, het nummer dat momenteel nog aan César Huerta toebehoort.

Dat is opmerkelijk, want Huerta ligt volgens Transfermarkt zelf nog tot 30 juni 2029 onder contract bij Anderlecht. De Mexicaan werd in januari 2025 officieel voorgesteld als nieuwe speler en kreeg toen meteen nummer 21.

Huerta kwam met grote verwachtingen

Huerta werd in januari 2025 overgenomen van Pumas UNAM. Bij de Mexicaanse topclub had hij in 87 wedstrijden twintig doelpunten en vijftien assists verzameld. Ook bij de nationale ploeg was hij al actief: hij stond op dat moment op drie goals in vijftien interlands.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 3,5 miljoen euro. Dat maakt het des te opvallender dat zijn rugnummer nu lijkt te worden toegewezen aan een concurrent.

Bentayeb komt met indrukwekkende cijfers

Anderlecht haalt met Bentayeb bovendien een spits die een sterk seizoen achter de rug heeft. De aanvaller werd opgeleid aan de Mohammed VI Football Academy en brak vervolgens door bij Union Touarga. Daarna volgden uitleenbeurten aan Rodez en Troyes in Frankrijk. Bij Rodez scoorde hij in het seizoen 2024/25 tien keer in de Ligue 2.

Lees ook... ‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’

Zijn meest recente seizoen was nog indrukwekkender. Voor Troyes maakte Bentayeb volgens FotMob 18 doelpunten en drie assists in de Ligue 2, goed voor een gemiddelde rating van 7,1.

Wat gebeurt er met Huerta?

Voor Huerta is de situatie daardoor bijzonder interessant. Zijn eerste seizoen in Brussel leverde in de competitie elf optredens, acht basisplaatsen, één doelpunt en geen assists op.

Dat nieuwe aanwinsten een rugnummer overnemen, betekent op zichzelf niet dat een speler vertrekt. Toch is het signaal opvallend. Anderlecht lijkt met Bentayeb een nieuwe offensieve optie te hebben gevonden, terwijl Huerta nog steeds een contract en een aanzienlijke marktwaarde heeft.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Kairat Almaty live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (27/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Kairat Almaty
César Huerta
Tawfik Bentayeb

Meer nieuws

‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’

‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’

14:00
2
Niets te maken met een transfer: dit is de echte reden waarom Saliba niet in Anderlecht-selectie zat

Niets te maken met een transfer: dit is de echte reden waarom Saliba niet in Anderlecht-selectie zat

10:36
5
'Anderlecht vraagt te veel voor Stroeykens, Werder Bremen denkt aan voormalige JPL-speler als alternatief'

'Anderlecht vraagt te veel voor Stroeykens, Werder Bremen denkt aan voormalige JPL-speler als alternatief'

10:00
Opvallend: hoe 18 Anderlecht-fans in Kazachstan een onverwachte rol speelden in het spelershotel

Opvallend: hoe 18 Anderlecht-fans in Kazachstan een onverwachte rol speelden in het spelershotel

09:30
15
Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler

Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler

07:20
9
📷 Club Brugge onthult opvallend nieuw derde shirt voor seizoen 2026/27

📷 Club Brugge onthult opvallend nieuw derde shirt voor seizoen 2026/27

14:30
🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League De derde helft

🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League

13:30
2
Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren

Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren

12:45
1
Belgische en Nederlandse clubs laten oog vallen op KV Mechelen-talent

Belgische en Nederlandse clubs laten oog vallen op KV Mechelen-talent

13:00
2
OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit en versterkt zich met Ajax-spits

OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit en versterkt zich met Ajax-spits

11:30
Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië

Live. Transfernieuws 21/8: Ronaldinho maakt heel opvallende comeback in Italië

11:11
Kompany komt met duidelijke uitleg over situatie rond Musiala en spreekt over Supercup tegen Dortmund

Kompany komt met duidelijke uitleg over situatie rond Musiala en spreekt over Supercup tegen Dortmund

11:00
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

18:54
'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak'

'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak'

07:00
15
Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser

Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser

09:00
2
Besiktas-coach komt meteen met belangrijke update over Leandro Trossard

Besiktas-coach komt meteen met belangrijke update over Leandro Trossard

08:00
La Louvière ziet 'man van 12 miljoen euro' na één seizoen alweer vertrekken

La Louvière ziet 'man van 12 miljoen euro' na één seizoen alweer vertrekken

08:30
2
'Aston Villa aast op ex-verdediger van Anderlecht'

'Aston Villa aast op ex-verdediger van Anderlecht'

21:40
STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap

STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap

06:30
STVV-coach Frédéric De Meyer is duidelijk na opvallende Europese avond Reactie

STVV-coach Frédéric De Meyer is duidelijk na opvallende Europese avond

22:58
KAA Gent houdt het hart vast: sterkhouder valt opnieuw uit, De Mil spreekt

KAA Gent houdt het hart vast: sterkhouder valt opnieuw uit, De Mil spreekt

23:47
Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn

Besiktas houdt hart vast: geblesseerde Leandro Trossard schreeuwt het uit van de pijn

23:00
Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

20/08
8
Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

Teleurstellend STVV komt met de schrik vrij: Taniguchi laat Stayen in extremis ontploffen

22:00
Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

17:00
'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

'Anderlecht wil hem niet kwijt, maar speler dringt aan op vertrek'

20:10
20
Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland

22:21
5
'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

'KV Mechelen ruikt miljoenen: toptransfer nu echt wel dichtbij'

22:25
10
Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

Niko Kovac onthult: dit is het plan van Dortmund met Karetsas

22:00
Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

Rode Duivels nemen afscheid van meubelstuk

21:20
'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

'Voormalige smaakmaker Union zet zinnen op transfer naar Bundesliga'

20:55
KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international

20:40
6
Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"

Nog geen enkele basisplaats, maar Cercle-speler weet het zeker: "Ik ben op de goede weg"

20:35
LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

LIVE - Speeldag 3 JPL: Beale kent zijn straf na beledigingen

20:10
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

20/08
20
Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

19:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan - FC Thun FC Thun
OFI Kreta OFI Kreta 3-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 1-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 3-1 Aarhus GF Aarhus GF

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 🎥 Zalig! Van Gucht en Vanhaezebrouck pakken uit met heerlijk filmpje voor start Premier League Dog3 Dog3 over Ongelooflijk maar waar: Ronaldinho is plots terug voetballer bij Italiaanse derdeklasser cartman_96 cartman_96 over ‘Anderlecht aast op Engelse sensatie… met marktwaarde van 125.000 euro’ Sv1978 Sv1978 over Anderlecht heeft volgende toptransfer helemaal beet Dog3 Dog3 over KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international poestexas poestexas over 'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino' Sv1978 Sv1978 over Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze Goro Goro over Andermaal geen spoor van aanvaller KAA Gent: dit staat er te gebeuren Goro Goro over Anderlecht vergeet trouwe fans niet na verre trip naar Kazachstan: opvallende geste van de speler Geert DL Geert DL over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved