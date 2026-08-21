Einde verhaal voor Huerta? Anderlecht maakt opvallende keuze

Anderlecht heeft met Tawfik Bentayeb een nieuwe aanvaller beet. Hij wordt normaal vandaag voorgesteld. Opvallend detail: de Marokkaanse spits lijkt meteen het rugnummer 21 van César Huerta over te nemen. Dat voedt de speculatie over de toekomst van de Mexicaan in Brussel.

Nummer 21 krijgt nieuwe eigenaar

De transfer van Tawfik Bentayeb naar Anderlecht krijgt meteen een opvallend detail. De 24-jarige Marokkaanse spits heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend, waardoor hij tot 2030 aan de Brusselse club verbonden is. Hij krijgt naar verwachting rugnummer 21, het nummer dat momenteel nog aan César Huerta toebehoort.

Dat is opmerkelijk, want Huerta ligt volgens Transfermarkt zelf nog tot 30 juni 2029 onder contract bij Anderlecht. De Mexicaan werd in januari 2025 officieel voorgesteld als nieuwe speler en kreeg toen meteen nummer 21.

Huerta kwam met grote verwachtingen

Huerta werd in januari 2025 overgenomen van Pumas UNAM. Bij de Mexicaanse topclub had hij in 87 wedstrijden twintig doelpunten en vijftien assists verzameld. Ook bij de nationale ploeg was hij al actief: hij stond op dat moment op drie goals in vijftien interlands.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt momenteel 3,5 miljoen euro. Dat maakt het des te opvallender dat zijn rugnummer nu lijkt te worden toegewezen aan een concurrent.

Bentayeb komt met indrukwekkende cijfers

Anderlecht haalt met Bentayeb bovendien een spits die een sterk seizoen achter de rug heeft. De aanvaller werd opgeleid aan de Mohammed VI Football Academy en brak vervolgens door bij Union Touarga. Daarna volgden uitleenbeurten aan Rodez en Troyes in Frankrijk. Bij Rodez scoorde hij in het seizoen 2024/25 tien keer in de Ligue 2.



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Zijn meest recente seizoen was nog indrukwekkender. Voor Troyes maakte Bentayeb volgens FotMob 18 doelpunten en drie assists in de Ligue 2, goed voor een gemiddelde rating van 7,1.

Wat gebeurt er met Huerta?

Voor Huerta is de situatie daardoor bijzonder interessant. Zijn eerste seizoen in Brussel leverde in de competitie elf optredens, acht basisplaatsen, één doelpunt en geen assists op.

Dat nieuwe aanwinsten een rugnummer overnemen, betekent op zichzelf niet dat een speler vertrekt. Toch is het signaal opvallend. Anderlecht lijkt met Bentayeb een nieuwe offensieve optie te hebben gevonden, terwijl Huerta nog steeds een contract en een aanzienlijke marktwaarde heeft.