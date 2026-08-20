Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 5 reacties
Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor
Foto: © photonews
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Lukas Ambros lijkt bij Anderlecht snel zijn plek te hebben gevonden. De Tsjechische nieuwkomer charmeert met zijn techniek en spelinzicht, maar opvallend genoeg koos hij niet voor het vrijgekomen rugnummer 10. Daar heeft hij een eenvoudige verklaring voor.

Nummer 10 bleef bewust liggen

Sinds het vertrek van Yari Verschaeren was het iconische rugnummer 10 beschikbaar bij Anderlecht. Ambros, die deze zomer overkwam van Górnik Zabrze, leek op papier een logische kandidaat om het nummer over te nemen.

De aanvallende middenvelder heeft immers veel kwaliteiten die traditioneel met een nummer 10 worden geassocieerd. Hij is technisch sterk, zoekt de combinatie en kan een ploeg tussen de linies laten voetballen. Tijdens zijn eerste wedstrijden in het paars-witte shirt liet hij meteen zien waarom Anderlecht hem wilde aantrekken. Toch koos hij voor nummer 18.
Maar een nummer

Ambros zelf maakt daar allerminst een probleem van. In gesprek met Het Nieuwsblad legt hij uit dat een rugnummer voor hem geen grote betekenis heeft. “Ik hoef dat nummer 10 niet. Het is maar een nummer, hé. Ik ben blij met de 18”, vertelt de Tsjech.

Voor Ambros bepaalt het cijfer op zijn rug niet welke rol hij op het veld krijgt. Een speler hoeft volgens hem geen 10 te dragen om als spelverdeler te fungeren. “Je kunt ook een spelverdeler zijn zonder dat cijfer op je rug”, voegt hij eraan toe.

Steeds belangrijker voor Anderlecht

Dat Ambros nummer 18 draagt, zegt dus weinig over zijn ambities. Anderlecht rekent juist steeds meer op de middenvelder. De Tsjech liet tijdens zijn eerste optredens een uitstekende balbehandeling zien en wist daarmee snel de sympathie van de supporters te winnen.

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Zijn volgende opdracht wordt meteen een belangrijke. Anderlecht trekt naar Kairat Almaty voor een cruciale Europese confrontatie. De Brusselaars willen zich via de Kazachse tegenstander plaatsen voor de competitiefase van de Europa League.

De discussie rond het rugnummer lijkt daarmee vooral een detail. Ambros wil liever op het veld spreken dan zich laten definiëren door een cijfer. Voor Anderlecht is vooral belangrijk dat de 21-jarige middenvelder zijn technische kwaliteiten ook in belangrijke wedstrijden kan tonen. Tegen Kairat Almaty kan hij opnieuw een belangrijke rol krijgen in de jacht op Europees succes.

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