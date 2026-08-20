Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

Een opvallend einde van een carrière die ooit veelbelovend begon. Jorn Vancamp stopt op 27-jarige leeftijd met profvoetbal. De aanvaller gold bij Anderlecht als een groot talent, speelde Europees en kende later nog een sterke periode bij RAAL La Louvière.

Van Anderlecht naar Europa

Vancamp werd geboren op 28 oktober 1998 in Hoboken en doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht. Daar werd hij beschouwd als een speler met veel potentieel. In september 2016 maakte hij op amper 17-jarige leeftijd zijn debuut voor de Brusselse hoofdmacht tegen Westerlo.

Enkele maanden later volgde zelfs zijn Europese vuurdoop. Vancamp stond in december 2016 aan de aftrap tegen Saint-Étienne in de Europa League. Zijn grote doorbraak in het Lotto Park bleef echter uit.

In 2017 werd hij uitgeleend aan Roda JC, waar hij in de Eredivisie 24 wedstrijden speelde en vier keer scoorde. Daarna volgde een definitieve overstap naar Beerschot.

Een carrière vol omwegen

Bij Beerschot kende Vancamp een wisselvallige periode. Blessures gooiden meermaals roet in het eten. Later volgden onder meer FC Eindhoven en het Finse Ilves.

Ook daar bleef het moeilijk om langdurig een vaste basisplaats te veroveren. In 2022 streek hij neer bij de beloften van OH Leuven. Daar kwam opnieuw een opvallende opleving.



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Vancamp scoorde in het seizoen 2022/23 11 keer in 21 competitiewedstrijden voor OHL U23. Dat leverde hem een nieuwe kans op bij RAAL La Louvière.

Topjaar bij RAAL La Louvière

Bij La Louvière beleefde Vancamp misschien wel zijn beste periode als senior. In het seizoen 2023/24 was hij bijzonder productief en maakte hij 21 doelpunten in 34 competitiewedstrijden. RAAL werd kampioen in Eerste Nationale en promoveerde.

Daarna volgde nog een passage bij Virton, alvorens Vancamp in 2025 bij Dessel Sport terechtkwam. Daar kwam hij vorig seizoen volgens de beschikbare statistieken tot zes doelpunten in dertien competitiewedstrijden. Toch bleek zijn actieve carrière uiteindelijk korter dan velen ooit hadden verwacht.

Van toptalent naar een nieuw leven rond voetbal

Vancamp stopt nu officieel op 27-jarige leeftijd. Dat nieuws is extra opvallend gezien zijn parcours bij Anderlecht en de verwachtingen die ooit rond hem hingen. Tegelijk was Vancamp de voorbije jaren al bezig met een toekomst naast het veld. Zo combineerde hij zijn spelerscarrière met scoutingwerk bij OH Leuven.

Zijn beslissing betekent dan ook niet noodzakelijk een afscheid van de voetbalwereld. Integendeel: zijn ervaring als jeugdspeler bij Anderlecht, profvoetballer in België en Nederland én zijn werk als scout kunnen een interessante basis vormen voor een nieuwe carrière.