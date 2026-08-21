La Louvière ziet 'man van 12 miljoen euro' na één seizoen alweer vertrekken

Alexis Beka Beka verlaat La Louvière al na één seizoen. De 25-jarige Franse middenvelder trekt naar FC Aarau, dat uitkomt op het tweede niveau in Zwitserland. Daar heeft hij een contract ondertekend tot juni 2028.

Beka Beka kwam vorige zomer transfervrij naar La Louvière, maar slaagde er niet in om een vaste waarde te worden. Hij kwam uiteindelijk slechts negen keer in actie en vond één keer de weg naar doel. Hoeveel RAAL ontvangt voor zijn transfer naar Zwitserland, is niet bekendgemaakt.

Van transfer van 12 miljoen naar La Louvière

De carrière van Beka Beka begon nochtans met heel andere verwachtingen. Hij doorliep de jeugdopleiding van SM Caen en brak daar ook door bij de eerste ploeg. Zijn prestaties leverden hem in 2021 een transfer naar Lokomotiv Moskou op.

Lang bleef hij niet in Rusland. Een jaar later haalde OGC Nice hem voor ongeveer 12 miljoen euro terug naar Frankrijk. Op dat moment gold de middenvelder nog als een speler met veel potentieel en leek een mooie carrière op het hoogste niveau in de maak.

In 2023 kreeg zijn loopbaan echter een zware onderbreking. Beka Beka belandde toen in een ernstige persoonlijke crisis en dreigde van een viaduct te springen. De hulpdiensten konden hem uiteindelijk ongedeerd in veiligheid brengen. Nadien kwam zijn sportieve carrière moeilijk opnieuw op gang.

Nieuwe kans in Zwitserland

La Louvière bood hem vorig jaar de mogelijkheid om zijn loopbaan opnieuw op te pikken. Dat avontuur bleef evenwel beperkt tot negen wedstrijden en één doelpunt. Nu kiest Beka Beka voor een nieuw hoofdstuk bij FC Aarau.





De Zwitserse club speelt op het tweede niveau en legt hem meteen voor twee seizoenen vast. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde vandaag nog ongeveer 300.000 euro, een groot verschil met de transfersom die Nice enkele jaren geleden nog voor hem betaalde. Voor Beka Beka wordt Aarau opnieuw een kans om regelmaat te vinden en zijn carrière sportief weer op de rails te krijgen.