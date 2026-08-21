STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap

Frédéric De Meyer hield na de Europese wedstrijd van STVV niet alleen een sportief gevoel over aan de avond op Stayen. De trainer was minstens even onder de indruk van wat er op de tribunes gebeurde en spaarde zijn lof voor de Truiense aanhang niet.

De Meyer benadrukte dat de steun van de fans voor de ploeg veel betekende. Zeker op een Europese avond, waarin elke extra duw belangrijk kan zijn, voelde STVV volgens hem dat het publiek volledig achter de ploeg stond.

"Ik ben heel blij met de fantastische sfeer die er was", vertelde De Meyer na afloop. De coach vond dat de fans zich volledig lieten horen en de ploeg van bij het begin probeerden mee te trekken.

Complimenten voor de STVV-fans

"De supporters waren echt van Europees niveau. Ze schaarden zich allemaal achter de ploeg, zongen luidkeels mee en duwden het team echt vooruit." Volgens De Meyer bleef die steun niet beperkt tot sfeer op de achtergrond. Hij had het gevoel dat zijn spelers er daadwerkelijk extra energie uit haalden.

"We voelden echt dat we met twaalf man speelden", klonk het. Hij benadrukte dat de steun van de supporters voor de spelersgroep van groot belang is. "Het is zo belangrijk voor ons om die steun te voelen."

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De Meyer besloot dan ook met een duidelijke boodschap richting de fans. "Ik kan hen alleen maar proficiat wensen. Echt, bedankt." De steun van de supporters ging dus duidelijke niet onopgemerkt voorbij.