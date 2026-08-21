STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| Reageer
STVV-fans maken indruk op De Meyer: coach komt met opvallende boodschap
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Frédéric De Meyer hield na de Europese wedstrijd van STVV niet alleen een sportief gevoel over aan de avond op Stayen. De trainer was minstens even onder de indruk van wat er op de tribunes gebeurde en spaarde zijn lof voor de Truiense aanhang niet.

De Meyer benadrukte dat de steun van de fans voor de ploeg veel betekende. Zeker op een Europese avond, waarin elke extra duw belangrijk kan zijn, voelde STVV volgens hem dat het publiek volledig achter de ploeg stond.

"Ik ben heel blij met de fantastische sfeer die er was", vertelde De Meyer na afloop. De coach vond dat de fans zich volledig lieten horen en de ploeg van bij het begin probeerden mee te trekken.

Complimenten voor de STVV-fans

"De supporters waren echt van Europees niveau. Ze schaarden zich allemaal achter de ploeg, zongen luidkeels mee en duwden het team echt vooruit." Volgens De Meyer bleef die steun niet beperkt tot sfeer op de achtergrond. Hij had het gevoel dat zijn spelers er daadwerkelijk extra energie uit haalden.

"We voelden echt dat we met twaalf man speelden", klonk het. Hij benadrukte dat de steun van de supporters voor de spelersgroep van groot belang is. "Het is zo belangrijk voor ons om die steun te voelen."

Lees ook... STVV-coach Frédéric De Meyer is duidelijk na opvallende Europese avond
De Meyer besloot dan ook met een duidelijke boodschap richting de fans. "Ik kan hen alleen maar proficiat wensen. Echt, bedankt." De steun van de supporters ging dus duidelijke niet onopgemerkt voorbij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Omonia Nicosia
Frederic De Meyer

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Play-offs (H)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-3 Anderlecht Anderlecht
Bialystok Bialystok 4-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Mjällby AIF Mjällby AIF 0-1 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 0-0 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
Besiktas Besiktas 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan - FC Thun FC Thun
OFI Kreta OFI Kreta 3-0 CSKA Sofia CSKA Sofia
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 3-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
STVV STVV 1-0 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
SL Benfica SL Benfica 3-1 Aarhus GF Aarhus GF

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze George McFly George McFly over KV Mechelen maakt prioriteit van één linie en zet alles op alles voor international George McFly George McFly over Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode chezpied chezpied over STVV - Omonia Nicosia: 1-0 Joe Joe over Kairat Almaty - Anderlecht: 0-3 TIGERMANIA TIGERMANIA over Penaltyheld Roef voorkomt erger: KAA Gent moet nog flink aan de bak in Schotland Thijs Verstuyft Thijs Verstuyft over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Sv1978 Sv1978 over 🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement Dog3 Dog3 over ‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’ Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Anderlecht en Schalke 04 naderen deal: 'Uitleenbeurt mét verplichte aankoopoptie van vier miljoen euro' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved