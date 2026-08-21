Belgische en Nederlandse clubs laten oog vallen op KV Mechelen-talent

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Belgische en Nederlandse clubs laten oog vallen op KV Mechelen-talent
Foto: © photonews
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Bony Elasha ontwikkelt zich razendsnel tot één van de opvallendste jonge spelers binnen het Belgische jeugdvoetbal. De 16-jarige middenvelder van KV Mechelen, momenteel actief bij de U18, wordt door verschillende clubs nauwlettend gevolgd. Een Belgische topclub en twee Nederlandse ploegen hebben zijn ontwikkeling in de gaten.

Elasha kwam op jonge leeftijd terecht bij KV Mechelen. In 2014 sloot hij aan bij de jeugdopleiding van Malinwa en sindsdien doorliep hij verschillende leeftijdscategorieën binnen de club. Zijn constante progressie zorgde ervoor dat hij steeds een stap hogerop kon zetten en inmiddels maakt hij deel uit van de U18.

Meer dan alleen voetballende kwaliteiten

Binnen KV Mechelen wordt Elasha niet alleen gewaardeerd om zijn technische kwaliteiten. De middenvelder maakt ook indruk met zijn professionaliteit, tactisch inzicht en discipline. Eigenschappen die op zijn jonge leeftijd al opvallen en hem onderscheiden van veel leeftijdsgenoten.

Zijn leiderschapskwaliteiten bleven evenmin onopgemerkt. Ondanks zijn jonge leeftijd kreeg Elasha al het vertrouwen om de aanvoerdersband te dragen. Bij de U16 was hij kapitein en ook recent bij de U18 nam hij die verantwoordelijkheid op zich.

Dat toont aan dat zijn rol binnen de jeugdwerking van KV Mechelen verder gaat dan alleen prestaties op het veld. Hij wordt gezien als een speler die ook naast het veld een voorbeeldfunctie kan opnemen.

Interesse vanuit binnen- en buitenland

De ontwikkeling van Elasha heeft ervoor gezorgd dat meerdere clubs zijn situatie volgen. Een Belgische topclub en twee Nederlandse ploegen houden de jonge middenvelder in de gaten en bekijken hoe zijn traject verder verloopt.

Elasha werd geboren in Kinshasa en beschikt ook over zowel de Belgische als Nederlandse nationaliteit. Daardoor combineert hij een internationale achtergrond met een opleiding binnen het Belgische jeugdvoetbal.

Voorlopig blijft de middenvelder zich verder ontwikkelen bij KV Mechelen, al blijft het afwachten of een andere club zal uiteindelijk zal toehappen. Zijn prestaties bij de U18 en de groeiende interesse vanuit andere clubs tonen alvast dat zijn naam steeds meer begint rond te gaan in de voetbalwereld. De komende jaren zullen moeten uitwijzen hoe ver zijn potentieel hem kan brengen.

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