Kompany komt met duidelijke uitleg over situatie rond Musiala en spreekt over Supercup tegen Dortmund

De situatie rond Jamal Musiala zorgt voor vragen buiten Duitsland, maar volgens Vincent Kompany is er binnen Bayern München al langer duidelijkheid. De coach gaf meer uitleg over de medische opvolging van de spelmaker, die momenteel individueel traint na een aanpassing in zijn behandeling.

Vincent Kompany heeft meer duidelijkheid gegeven over de situatie rond Jamal Musiala. De Bayern München-aanvaller zakte de voorbije weken twee keer in elkaar in vier wedstrijden tijd, maar het gaat om een gekend medisch probleem. Musiala kampt met een neurologische disfunctie en Bayern volgt de situatie nauwgezet op.

Het is een lastig probleem, maar zijn voetbalcarrière komt er niet door in gevaar. Tijdens zijn persmoment liet Kompany verstaan dat de club al langer op de hoogte is en dat er geen sprake is van paniek binnen de organisatie. Volgens hem worden alle beslissingen genomen in overleg met specialisten.

“We weten hoe we ermee moeten omgaan”

“Voor ons is dit al een tijdje bekend”, vertelde Kompany via de clubkanalen van Bayern. “Elke beslissing wordt genomen met de beste informatie die we hebben. We weten hoe we hiermee moeten omgaan.”

Musiala traint momenteel individueel. Volgens Kompany heeft dat te maken met een aanpassing in zijn behandeling. “Hij heeft iets veranderd aan zijn behandeling, maar daar kwamen enkele bijwerkingen bij kijken. Dat is op zich normaal wanneer je iets aanpast. Nu willen we terugkeren naar de situatie van daarvoor.”

Voor de buitenwereld kwam de informatie rond Musiala pas recent naar buiten, waardoor er veel vragen ontstonden. Binnen Bayern ligt dat anders. De club is volgens Kompany al langer bezig met de opvolging van de situatie.



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“Het was voor het publiek de eerste keer dat ze ermee geconfronteerd werden, maar wij zijn hier al langer mee bezig. De eerste schok ligt achter ons. Sindsdien hebben we meer informatie gekregen en hebben we samen met de beste experts beslissingen genomen.”

Bayern kijkt positief vooruit

Kompany benadrukt dat Musiala binnen de club alle steun krijgt. “Jamal staat er niet alleen voor. Iedereen steunt hem. Intern zitten we op een punt waarop we er niet voortdurend meer over praten. We zijn voorbereid en blijven optimistisch.”

Wanneer Musiala opnieuw volledig beschikbaar is, is voorlopig niet duidelijk. Bayern wil vooral geen risico nemen met de 22-jarige spelmaker. De focus ligt ondertussen ook op de Duitse Supercup. Bayern neemt zaterdag op tegen Borussia Dortmund en Kompany wil daar geen extra druk rond creëren. Voor hem blijft elke prijs belangrijk.

“Een finale wil je altijd winnen”

“Ik maak geen onderscheid tussen de waarde van prijzen”, aldus Kompany. “Uiteindelijk wil je ze allemaal winnen. Morgen is het gewoon een finale.”

Ook over de fysieke toestand van zijn spelersgroep blijft de coach realistisch. “Bij sommige jongens moet je rekening houden met de situatie, maar er is ook flexibiliteit. Als iemand vermoeid is, halen we hem eraf. Als iemand kan doorgaan, blijft hij staan. We willen gewoon winnen.”

Voor Bayern wacht dus een belangrijke wedstrijd tegen Dortmund, terwijl de club tegelijk zorgvuldig blijft omgaan met de situatie rond een van zijn grootste sterren.