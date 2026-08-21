OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit en versterkt zich met Ajax-spits

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit en versterkt zich met Ajax-spits
Foto: © photonews
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Lommel SK heeft zijn aanval versterkt met Don-Angelo Konadu. De 20-jarige spits komt op huurbasis over van Ajax en sluit meteen aan bij de ploeg van coach Lee Johnson. In de overeenkomst werd ook een aankoopoptie opgenomen, waardoor Lommel de mogelijkheid heeft om de aanvaller na dit seizoen definitief over te nemen.

Konadu is geen onbekende naam binnen de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammer maakte in 2014 de overstap naar de club en doorliep sindsdien verschillende jeugdelftallen op De Toekomst. Zijn ontwikkeling werd beloond met een debuut bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie in 2024.

Zijn grote doorbraakmoment bij de hoofdmacht kwam eind 2025. Tijdens een Champions League-wedstrijd tegen FK Qarabag mocht Konadu voor het eerst aantreden voor de eerste ploeg van Ajax. Hij liet zich meteen opmerken met een assist. Enkele dagen later volgde zijn eerste doelpunt voor de club, in het bekertoernooi tegen Excelsior Maassluis.

Ervaring op hoogste niveau

Bij Ajax kwam Konadu uiteindelijk 17 keer in actie voor de hoofdmacht. Daarin maakte hij één doelpunt en gaf hij drie assists. Ook bij Jong Ajax deed hij ervaring op met 38 wedstrijden op de teller. Eind juli zat hij nog bij de selectie voor de Europese wedstrijd tegen Vojvodina, waarin Ajax met 1-4 won in de voorronde van de Conference League.

De spits, die zowel de Nederlandse als de Ghanese nationaliteit bezit, wordt door Transfermarkt gewaardeerd op 800.000 euro. Op internationaal vlak maakte hij eveneens indruk: in 2025 werd hij Europees kampioen met Nederland Onder 19.

Sportief directeur Jeffrey van As is dan ook tevreden met de komst van de aanvaller. “Don-Angelo is een jonge en talentvolle spits die goed past bij de manier waarop wij willen voetballen. Hij beschikt over fysieke kracht, snelheid en kan zowel zelf scoren als anderen in stelling brengen.”

Konadu kijkt zelf vooral uit naar speelminuten en verdere ontwikkeling. “Het is voor mij belangrijk om veel minuten te maken en mezelf verder te ontwikkelen op het hoogste niveau. De gesprekken met Lommel gaven mij meteen een goed gevoel.”

Voor Lommel is Konadu de zoveelste jonge speler met groeipotentieel die de club aan zijn kern toevoegt. De spits krijgt nu de kans om zich buiten Amsterdam verder te ontwikkelen en een belangrijke rol te spelen in Limburg.

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Don-Angelo Konadu

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