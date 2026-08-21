'Anderlecht verliest sterkhouder: deal van 10 miljoen euro in de maak'

RSC Anderlecht zette donderdagavond een grote stap richting de League Phase van de Europa League. Paars-wit deed dat zonder Nathan Saliba (22). De Canadees wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Spanje.

Mogelijk geen Saliba volgende week

Anderlecht ondervond geen problemen met Kairat Almaty uit Kazachstan. Een owngoal van Jaakko Oksanen zette paars-wit al snel op rozen. Lukas Ambros verdubbelde de score in de 25e minuut. Danylo Sikan dikte net voor de pauze aan tot 3-0.

RSCA lijkt zijn schaapjes op het droge te hebben voor de terugwedstrijd van volgende week in het eigen Lotto Park. Nathan Saliba zal het ticket voor de League Phase mogelijk niet mee over de streep trekken.

Villarreal wil Saliba naar Spanje halen

Volgens Sacha Tavolieri onderhandelt Anderlecht over een transfer met het Spaanse Villarreal. Saliba zou een toptarget zijn voor de club uit de Spaanse autonome gemeenschap Valencia.

De gesprekken lopen. Het zou gaan om een deal van ongeveer 6 miljoen euro. Met de bonussen erbij zou dat bedrag echter kunnen oplopen tot 10 miljoen euro. Dat is precies de marktwaarde van de speler op Transfermarkt.

Saliba heeft nog een contract tot midden 2029, wat Anderlecht in een comfortabele onderhandelingspositie plaatst. Na een jaar is de international zo al op weg naar de uitgang van het Lotto Park.





Saliba ontwikkelde zich stormachtig

Saliba belandde in de zomer van 2025 bij Anderlecht. Dat kocht hem voor 2 miljoen euro weg bij Montréal. De transfer bleek een schot in de roos; Saliba maakte een stormachtige ontwikkeling door. Met zijn balvastheid, duelkracht en loopvermogen is hij voor veel clubs de ideale box-to-boxmiddenvelder.

De Canadees wierp zich op als een sterkhouder en een basispion. In totaal kwam hij vorig seizoen verspreid over alle competities 45 keer in actie. Daarin was hij goed voor 5 goals en 2 assists. Saliba kwam onder meer in actie in de verloren bekerfinale tegen Union.

Saliba speelde een sterk WK

Saliba was deze zomer ook actief op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij liet zich opmerken met één doelpunt en twee assists in amper 182 speelminuten. Dat zal ook Villarreal niet ontgaan zijn. Celtic en SC Freiburg werden al gelinkt aan de speler, maar Spanje wordt nu mogelijk zijn bestemming.