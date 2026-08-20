Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

Harry Kane voelt zich als een vis in het water bij Bayern München. De Engelsman scoort met de ogen dicht in Beieren en lijkt niet van plan om meteen terug te keren naar de Premier League. Vincent Kompany zal het graag horen.

Kane scoorde 213 goals in de Premier League

Harry Kane verruilde Tottenham in de zomer van 2023 voor 95 miljoen euro voor Bayern München. De Engelsman had er duizelingwekkende cijfers bij de Spurs opzitten. In 435 wedstrijden scoorde hij 280 doelpunten voor de club.

Daarvan maakte hij er 213 in de Premier League. Het brengt Kane op de tweede plaats achter de ongenaakbare Alan Shearer. De voormalige topspits van Newcastle United en Blackburn Rovers legde er 260 binnen in de Premier League.

We accompanied Harry Kane at the 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐒𝐡𝐨𝐞 ceremony 🌟



👀 Here's the 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 clip for it: https://t.co/yGGEBfe14p pic.twitter.com/Fn9cFagd06 — FC Bayern (@FCBayernEN) August 20, 2026

Kane voelt de drang niet meer om terug te keren

Het verschil tussen beide Engelse legendes in de Premier League is dus 47 doelpunten. Kane mag nog steeds het record ambiëren, maar hij is er niet meer mee bezig, vertelt hij in een interview met FourFourTwo. "Toen ik vertrok (bij Tottenham in 2023), dacht ik absoluut dat ik ooit zou terugkeren", verklaart Kane.

"Die drang is niet meer zo sterk", verklapt hij. "Ik ben ontzettend gelukkig hier in München. Het heeft mijn ogen geopend voor een totaal andere voetbalwereld buiten Engeland." Kane haalt het team van Bayern en coach Vincent Kompany aan als redenen. Zijn familie heeft ook echt zijn draai gevonden.





Zeg nooit nooit

"Ik zeg nooit nooit", sluit Kane niet alle deuren. "Maar voorlopig concentreer ik me op Bayern München. We zullen wel zien wat de toekomst brengt."

Vincent Kompany zal het graag horen. Kane is een cruciaal onderdeel van het spel van onze landgenoot en scoorde het afgelopen seizoen maar liefst 61 doelpunten over alle competities heen. Met 36 goals in de Bundesliga mocht hij ook de Europese Gouden Schoen in ontvangst nemen.

Kane zit aan 146 goals in 147 optredens voor Bayern. Het zijn fenomenale cijfers die hij het komende seizoen nog wat wil aanscherpen. Met zijn goals hielp hij Der Rekordmeister aan twee Bundesliga-titels, een DFB-Pokal en een Duitse Supercup. Dat terwijl zijn trofeekast met Tottenham leeg bleef.

Topscorer aller tijden van Engeland

Hij groeide in zijn carrière ook uit tot de topscorer aller tijden van Engeland. Met 85 goals bewees hij ook zijn land al talloze diensten. Een trofee kon hij Engeland niet bezorgen, maar zijn status is ondertussen steeds groter over het Kanaal.

Zeker nadat hij bewezen heeft dat hij het ook bij Bayern kan. Kane dwong goal na goal zijn plaatsje af in het rijtje van de allergrootste spitsen van zijn land. In de topscorerslijst van Engeland gaat hij onder meer Wayne Rooney (53 goals) en Gary Lineker (48 goals) voor. Alan Shearer maakte er 30 voor The Three Lions. In die ranglijst staat er geen maat op Kane.

Het contract van de spits bij Bayern loopt midden 2027 af. De 33-jarige Engelsman kan dan nog eens nadenken of hij toch nog niet eens in de Premier wil spelen. En het record van Alan Shearer aan te vallen. Maar eerst nog eens knallen bij Bayern.