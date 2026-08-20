Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Harry Kane laat grote droom (voorlopig) varen: Vincent Kompany zal het graag horen
Foto: © photonews
Word fan van Bayern München! 621

Harry Kane voelt zich als een vis in het water bij Bayern München. De Engelsman scoort met de ogen dicht in Beieren en lijkt niet van plan om meteen terug te keren naar de Premier League. Vincent Kompany zal het graag horen.

Kane scoorde 213 goals in de Premier League

Harry Kane verruilde Tottenham in de zomer van 2023 voor 95 miljoen euro voor Bayern München. De Engelsman had er duizelingwekkende cijfers bij de Spurs opzitten. In 435 wedstrijden scoorde hij 280 doelpunten voor de club.

Daarvan maakte hij er 213 in de Premier League. Het brengt Kane op de tweede plaats achter de ongenaakbare Alan Shearer. De voormalige topspits van Newcastle United en Blackburn Rovers legde er 260 binnen in de Premier League.

Kane voelt de drang niet meer om terug te keren

Het verschil tussen beide Engelse legendes in de Premier League is dus 47 doelpunten. Kane mag nog steeds het record ambiëren, maar hij is er niet meer mee bezig, vertelt hij in een interview met FourFourTwo. "Toen ik vertrok (bij Tottenham in 2023), dacht ik absoluut dat ik ooit zou terugkeren", verklaart Kane.

"Die drang is niet meer zo sterk", verklapt hij. "Ik ben ontzettend gelukkig hier in München. Het heeft mijn ogen geopend voor een totaal andere voetbalwereld buiten Engeland." Kane haalt het team van Bayern en coach Vincent Kompany aan als redenen. Zijn familie heeft ook echt zijn draai gevonden.

Zeg nooit nooit

"Ik zeg nooit nooit", sluit Kane niet alle deuren. "Maar voorlopig concentreer ik me op Bayern München. We zullen wel zien wat de toekomst brengt."

Vincent Kompany zal het graag horen. Kane is een cruciaal onderdeel van het spel van onze landgenoot en scoorde het afgelopen seizoen maar liefst 61 doelpunten over alle competities heen. Met 36 goals in de Bundesliga mocht hij ook de Europese Gouden Schoen in ontvangst nemen.

Kane zit aan 146 goals in 147 optredens voor Bayern. Het zijn fenomenale cijfers die hij het komende seizoen nog wat wil aanscherpen. Met zijn goals hielp hij Der Rekordmeister aan twee Bundesliga-titels, een DFB-Pokal en een Duitse Supercup. Dat terwijl zijn trofeekast met Tottenham leeg bleef.

Topscorer aller tijden van Engeland

Hij groeide in zijn carrière ook uit tot de topscorer aller tijden van Engeland. Met 85 goals bewees hij ook zijn land al talloze diensten. Een trofee kon hij Engeland niet bezorgen, maar zijn status is ondertussen steeds groter over het Kanaal.

Zeker nadat hij bewezen heeft dat hij het ook bij Bayern kan. Kane dwong goal na goal zijn plaatsje af in het rijtje van de allergrootste spitsen van zijn land. In de topscorerslijst van Engeland gaat hij onder meer Wayne Rooney (53 goals) en Gary Lineker (48 goals) voor. Alan Shearer maakte er 30 voor The Three Lions. In die ranglijst staat er geen maat op Kane.

Het contract van de spits bij Bayern loopt midden 2027 af. De 33-jarige Engelsman kan dan nog eens nadenken of hij toch nog niet eens in de Premier wil spelen. En het record van Alan Shearer aan te vallen. Maar eerst nog eens knallen bij Bayern.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Harry Kane
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE: Twee wijzigingen bij STVV voor eerste Europa League-duel Live

LIVE: Twee wijzigingen bij STVV voor eerste Europa League-duel

19:08
LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

LIVE - Speeldag 3 JPL: STVV naar Europa, Essevee beschouwt voor

19:50
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller'

19:20
2
Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

Anderlecht zet na verre trip gigantische stap richting Europa League

18:54
🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement

🎥 Zulte Waregem komt na de frustratie tegen Union met scherp statement

19:00
Zelfs vertrek van Fofana lijkt geen goed nieuws te zijn voor Duranville bij Lyon

Zelfs vertrek van Fofana lijkt geen goed nieuws te zijn voor Duranville bij Lyon

18:40
Aan de slag bij BBC: Alderweireld legt uit hoe het zover kwam

Aan de slag bij BBC: Alderweireld legt uit hoe het zover kwam

18:20
1
Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode

Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode

18:00
4
‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’

‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’

17:30
2
Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

Voormalig Anderlecht-toptalent stopt op amper 27-jarige leeftijd met voetballen

17:00
Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League

Opvallende onthulling over Football Video Support in Challenger Pro League

16:30
1
‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

‘Lommel haalt niet één, maar twee spelers binnen van Ajax’

16:00
Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk

Live. Transfernieuws 20/8 - La Louvière plukt vruchten van transfer voor KRC Genk

15:30
KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking Analyse

KAA Gent drie keer zoveel waard, maar wat stelt Hibernian voor? De vergelijking

15:00
Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor

14:30
6
Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

Verrassende transfer in de maak? ‘Tobe Leysen gelinkt aan JPL-club’

14:00
1
Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge

13:30
15
Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

Lierse krijgt zware eerste thuismatch én stevige waarschuwing van ex-speler van Patro

13:00
Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit

12:30
4
LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

LIVE: STVV krijgt donderdag eindelijk waar het maanden naar uitkeek

11:54
Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven Analyse

Ex-speler Cercle en Antwerp naar Club Brugge? Speler en club(s) hebben ook deze alternatieven

11:40
‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

‘KV Mechelen heel dicht bij nieuwe verdediger’

12:00
7
Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

Alles of niks voor De Mil & co? Hierover mag geen twijfel bestaan

10:45
Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze

11:00
17
Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

Kyriani Sabbe onthult pittige clash met KAA Gent-speler: “Go sit on the bench, my friend”

10:30
2
Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

Dit verandert alles: Rik De Mil ziet belangrijk verschil voor KAA Gent

10:00
Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!”

09:00
22
Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

08:40
STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

STVV krijgt ferme opstekers voor historisch Europees duel

08:20
1
📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty

07:30
13
'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

'Twee mooie nieuwe transferopties bieden zich aan voor Lucas Stassin'

07:00
Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

Schitterend nieuws voor traditieclub uit Challenger Pro League: "Ons seizoen begint nu!"

23:30
'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

'Nicolas Raskin stuit op struikelblok: dit houdt een transfer tegen'

23:00
23
'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

'Cercle Brugge vindt akkoord met nieuwe aanvaller'

22:40
OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

OFFICIEEL: Diego Moreira heeft zijn toptransfer helemaal beet

22:37
4
'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

'Club Brugge krijgt concurrentie uit Championship en Serie A voor nieuwe linksachter'

22:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle United Newcastle United 23/08 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over Geen Coucke of Verschueren in Almaty: Anderlecht maakt opvallende keuze E. Stoefs E. Stoefs over Spanning stijgt voor KV Mechelen en Myron van Brederode TatstOn TatstOn over Geen nummer 10 bij Anderlecht: Ambros heeft daar een duidelijke reden voor TIGERMANIA TIGERMANIA over ‘Union SG heeft laatste transfer al bepaald: één speler moet absoluut komen’ Swakke25 Swakke25 over 'Club Brugge krijgt concurrentie uit Zwitserland voor Belgische aanvaller' Canard-i Canard-i over Al contact met Van Bommel? Witsel sluit nieuw hoofdstuk bij Rode Duivels niet uit Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 Anderlecht krijgt af te rekenen met serieus probleem in Almaty Canard-i Canard-i over Kairat Almaty - Anderlecht: 0-3 Allé Maurice Allé Maurice over Schepen heeft belangrijk nieuws voor nieuw stadion van Club Brugge Andreas2962 Andreas2962 over Duchâtelet haalt uit naar UEFA na investering van 70.000 euro: “Twee centimeter!” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved