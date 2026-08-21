Opvallend: hoe 18 Anderlecht-fans in Kazachstan een onverwachte rol speelden in het spelershotel

Anderlecht beleefde donderdag niet alleen op het veld een geslaagde avond in Kazachstan. De achttien supporters die de lange verplaatsing naar Almaty maakten, kregen op de wedstrijddag een opvallend eerbetoon van de club. Hun aanwezigheid werd zelfs bewust gebruikt om de spelersgroep extra te raken en motiveren.

Sportief directeur Antoine Sibierski en coach Vitor Bruno stonden erop dat de meegereisde fans werden uitgenodigd in het spelershotel. Daar mochten ze zelfs aansluiten toen Anderlecht een interne meeting hield in aanloop naar het duel met Kairat Almaty. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Supporters spreken spelers toe

Tijdens die bijeenkomst kregen de 18 fans de kans om aan de spelers uit te leggen wat het voor hen betekent om Anderlecht-supporter te zijn. Dat maakte blijkbaar indruk in de kleedkamer. Lukas Ambros vertelde na de wedstrijd dat hun woorden voor extra motivatie hadden gezorgd.

De reis naar Kazachstan was dan ook allesbehalve vanzelfsprekend. De supporters moesten uren vliegen om paars-wit op minder dan 300 kilometer van de Chinese grens aan het werk te zien. Dat slechts 18 mensen die verplaatsing maakten, maakte hun aanwezigheid voor de club alleen maar bijzonderder.

Ook Marco Kana stond er na afloop bij stil. “Op zulke momenten ben ik ontzettend fier”, vertelde hij. De verdediger vond het vooral indrukwekkend dat supporters zo’n lange reis voor de ploeg over hebben. “Het toont nog maar eens hoe groot Anderlecht is.”

Anderlecht beloont trouw met resultaat

De spelers bedankten hun fans vervolgens op de best mogelijke manier. Anderlecht won met 0-3 en zette daarmee een enorme stap richting de competitiefase van de Europa League.



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Na afloop trokken de spelers bovendien naar het bezoekersvak om de meegereisde supporters persoonlijk te bedanken. Ze kregen ook allemaal een match worn shirt. De band tussen ploeg en fans kreeg zo een opvallende rol in een Europese avond die sportief bijna perfect verliep.

Volgende week kan Anderlecht het werk afmaken in het Lotto Park. Met een marge van drie doelpunten begint paars-wit in een bijzonder comfortabele positie aan de terugwedstrijd.